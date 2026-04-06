Carlos Lomelí pide aclarar subsidio de 900 mdp al transporte público en Jalisco

El Senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, solicitó al titular del Ejecutivo explicar el subsidio a empresarios del transporte público de 900 millones de pesos anuales , a pesar del aumento a la tarifa, y propuso que dichos recursos sean destinados a mejorar el abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

En rueda de prensa, el líder morenista dijo que la tarifa del transporte público se consolidó en 11 pesos para los usuarios y que el negocio sigue siendo para Movimiento Ciudadano. “Lo único que echaron para atrás es la obligatoriedad de sus ilegales tarjetas naranjas, pero el tarifazo se consumó”.

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Por tal motivo, señaló que el Gobernador debe aclarar cómo va a otorgar esos 900 millones que se convertirán en cuatro mil 500 en los próximos cinco años, a la par que debe informar cómo los va a gastar, cómo los va a repartir y de dónde saldrán.

Agregó que es necesario conocer si se está respetando el contrato de Broxel y qué se va a hacer con las cinco millones de tarjetas, si las pagaron o no.

“Que salgan a transparentar, a informar y a darles cuentas a las y los jaliscienses”, reiteró.

El legislador recordó que, durante meses, la ciudadanía habló y coincidió en que el servicio es deficiente, las unidades no cumplen, los tiempos no se respetan y la inseguridad sigue presente.

Lomelí detalla acciones contra el alza al transporte público en Jalisco

El también Presidente del Consejo Político hizo un recuento de las acciones realizadas desde Morena en contra de la traición del Gobierno del Estado:

El 6 de enero hizo un pronunciamiento desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión p ara frenar el incremento, porque el Gobierno estatal mintió al prometer que no subirían el pasaje.

Una semana después, el 12 y 13 de enero, agregó, denunció que el Gobierno ya tenía preparado el tarifazo desde 2025 y que ya tenían cinco millones de tarjetas con la empresa Broxel, por lo que se llamó a la movilización.

Posteriormente, el 26 de enero, Morena Jalisco presentó un amparo ante juzgados federales y se denunció el sistema de cobro en efectivo , porque las alcancías no dan cambio.

Ya para el siguiente mes, el 3 de febrero, presentó un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el amparo de la ciudadanía.

A mediados de febrero, el día 14, se movilizaron en una gran marcha pacífica en el centro de Guadalajara, exigiendo frenar el tarifazo, otorgar la gratuidad para grupos vulnerables y proponiendo un replanteamiento total del Comité Tarifario.

Para la última semana de febrero, específicamente el día 23, se presentó el “Plan Alternativo de Movilidad” con 10 ejes estratégicos, entre ellos la creación del Fondo Estatal de Subsidio Universal a la Movilidad, subsidio por uso intensivo y la tarifa cero para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes.

Para finalizar, Carlos Lomelí adelantó que seguirán acompañando a la ciudadanía con acciones concretas hasta agotar todas las instancias necesarias , ya sean políticas, institucionales o judiciales, además de exigir la revisión de esta decisión y que se ponga en el centro de la discusión lo que debió estar desde el principio: la gente.

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