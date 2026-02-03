Verificación vehicular en Jalisco: ¿Qué sanciones hay si no la realizas en febrero?

El Gobierno de Jalisco confirmó que no realizar la Verificación Vehicular obligatoria en 2026 podría generar sanciones para los conductores.

Con este procedimiento se realiza una revisión de las unidades motorizadas con el fin de asegurar que sus emisiones de contaminantes se encuentren dentro de los límites máximos permisibles para circular en el estado.

Este año el trámite, que forma parte de la estrategia para mejorar la calidad del aire, se realiza de forma escalonada conforme a un calendario por terminación de placa . En febrero es el turno de las número 1.

Te puede interesar: Calendario de la Verificación Vehicular en Jalisco 2026 y cómo hacerla GRATIS

¿Qué pasa si no hago la Verificación Vehicular en febrero?

La primera consecuencia de no realizar la Verificación Vehicular en el mes que corresponde según el calendario es tener que pagar 10% más por el examen: el costo del trámite es de 500 pesos, y de 550 si la cita es extratemporánea.

Respecto a los efectos legales, el sitio oficial del refrendo indica que las sanciones por no cumplir con la obligación abarcan multas administrativas, cuyos montos pueden superar los 2 mil pesos, y restricciones al circular.

No aprobar la verificación no implica una multa inmediata. Si la prueba se realizó dentro del periodo establecido dentro del calendario oficial, se tienen 30 días naturales posteriores a la verificación para acudir al mismo centro del primer intento.

En caso de no pasar el segundo examen, las autoridades recomiendan realizar las reparaciones necesarias al vehículo, hacer de nuevo el proceso para la verificación y obtener el distintivo de aprobado.

Durante todo el 2026, el pago del refrendo incluirá el beneficio para realizar la verificación vehicular sin costo. Este tiene un precio de mil pesos para automóviles y puede efectuarse en el sitio web: https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/ .

¿En qué municipios es obligatoria la Verificación Vehicular en Jalisco en 2026?

Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo

Área Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán

Área Metropolitana del Sur (Ciudad Guzmán): Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic

Área Metropolitana del Sur (Ciudad Guzmán): Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno

¿Qué vehículos están exentos de realizar la Verificación?

Vehículos de modelo del año en curso o año siguiente (2026 y 2027)

100% eléctricos

Híbridos-eléctricos enchufables (PHEV) o híbridos con capacidad de circular solo con energía eléctrica

Placas federales

Placas de automóviles clásicos

Remolques, maquinaria de construcción, vehículos acuáticos

Motocicletas

Lee también: Inauguran Cruz Verde Valle Sur en Tlajomulco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

