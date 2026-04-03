Verificación vehicular en Jalisco: Estos vehículos están obligados a cambiar placas en 2026

Como parte de una nueva medida implementada por la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, que busca brindar más tiempo a los conductores para cumplir con sus obligaciones sin generar un gasto adicional, autoridades estatales anunciaron una nueva prórroga para el cambio de placas gratuito. Este beneficio está dirigido especialmente a quienes realizaron el pago del refrendo 2025 y accedieron al Paquete 3x1.

A través del Servicio Estatal Tributario (SET), se dio a conocer el nuevo plazo que tendrán los automovilistas para completar este trámite, otorgando dos meses extra a los propietarios de vehículos que hayan cumplido con el pago del refrendo durante ese mismo año.

¿Cuál es la nueva fecha límite para el cambio de placas gratuito?

De acuerdo con lo anunciado, la nueva fecha límite para obtener este beneficio será el 29 de mayo de 2026. Después de esta fecha, el canje dejará de ser gratuito y, en caso de circular con placas antiguas, los conductores podrán ser acreedores a sanciones y multas.

Cabe destacar que durante todo abril se podrá realizar el trámite sin necesidad de agendar una cita. Ahora, únicamente es necesario acudir a cualquier recaudadora estatal en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. Con esta medida se busca agilizar el proceso, evitar la saturación y facilitar la atención a los contribuyentes.

¿Qué vehículos deben cambiar sus placas este 2026?

Según lo establecido por el Gobierno de Jalisco, todos los vehículos —incluyendo automóviles, camionetas, motocicletas, remolques, transporte público y otros— deberán realizar el cambio de placas este año. De lo contrario, los propietarios podrían enfrentar sanciones.

Esta disposición aplica para aquellas unidades que aún cuenten con diseños anteriores como “Maguey”, “Minerva” o “Gota” (en sus versiones roja y verde), los cuales deberán ser sustituidos de manera obligatoria.

¿De cuánto serán las multas por no cambiar las placas en Jalisco?

La Policía Vial de Jalisco podrá i mponer multas que superan los 2 mil 300 pesos por circular con placas no vigentes en calles, avenidas, carreteras o autopistas. Por ello, se exhorta a la población a cumplir con este trámite en tiempo y forma.

Además, una vez vencido el plazo, ya no se podrá acceder al beneficio del cambio gratuito, lo que implicará un gasto mayor para los conductores.

Quienes no realicen el trámite antes del 29 de mayo deberán cubrir un costo aproximado de entre 3 mil 500 y 4 mil pesos en total , que incluye alrededor de 2 mil 500 pesos por las nuevas placas, además de cargos adicionales por la actualización en el padrón vehicular.

El trámite es sencillo, ya que solo se requiere acudir a una recaudadora con la documentación completa.

¿Qué documentos se necesitan para el cambio de placas en Jalisco?

Para realizar el canje, es necesario presentar:

Comprobante de pago de refrendo 2025 (realizado en ese año)

Placas anteriores al diseño Collage o Cabañas (Minerva, Gota o Maguey)

Identificación oficial vigente (INE, licencia o pasaporte), original y copia

Documento que acredite la propiedad del vehículo, original y copia

Comprobante de domicilio (no mayor a 90 días), original y copia

Comprobante de verificación vehicular (aprobado o no aprobado)

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Con esta prórroga, el Gobierno de Jalisco busca facilitar el cumplimiento de esta obligación y evitar afectaciones económicas a los automovilistas, por lo que se recomienda aprovechar el plazo extendido y realizar el trámite antes de la fecha límite.

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