Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Chapala para este sábado 4 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Zapopan