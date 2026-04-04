Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Chapala para este sábado 4 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

