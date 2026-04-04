Sábado, 04 de Abril 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Chapala para este sábado 4 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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