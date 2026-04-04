Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 4 de abril anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque