Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 4 de abril anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

