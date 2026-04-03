Retiran vehículos abandonados en Guadalajara

La Dirección de Movilidad del Gobierno de Guadalajara informó que ha retirado más de mil 700 vehículos de las calles por estar abandonados y ser un punto de riesgo para la población en las vialidades.

Saúl González, director de Movilidad y Transporte del Gobierno tapatío, precisó que, de ese universo, 600 han sido desplazados con grúa y llevados a un corralón, aunque también hay otros que son retirados por sus propietarios.

"Hemos retirado más de mil 700, entre los que se han movilizado con grúa y los que han sido retirados por sus propietarios".

El funcionario municipal explicó que los operativos priorizan aquellos vehículos que representan un riesgo para la ciudadanía, particularmente los que obstruyen la visibilidad en intersecciones, se encuentran en zonas sensibles como hospitales, escuelas o parques o bien, presentan acumulación de basura.

Por esa razón es que mantienen operativos constantes con el objetivo de retirar más vehículos que estén abandonados.

"Tenemos un operativo continuo, estamos retirando todos los días vehículos y estaremos reforzando las estrategias para retirar más durante este año" , agregó.

Asimismo, indicó que el retiro de autos abandonados en la vía pública ha incrementado respecto al año anterior, debido a una estrategia más afinada y a la participación ciudadana, que continúa siendo clave para la detección de unidades abandonadas.

El Gobierno de Guadalajara hace un llamado a la corresponsabilidad para evitar el abandono de vehículos en la vía pública, al señalar que se afecta la movilidad, la imagen urbana y puede generar focos de inseguridad en las calles.

Para facilitar la atención de estos casos, la ciudadanía puede reportar vehículos abandonados de manera anónima a través del 070, al GuaZap 333-610-1010, un chatbot de WhatsApp diseñado para que los ciudadanos reporten servicios públicos (baches, alumbrado, basura, grafiti) en Guadalajara y Zapopan o mediante las redes sociales oficiales del Gobierno de Guadalajara y de la Dirección de Movilidad en X, Facebook e Instagram.

El ayuntamiento pide enviar fotografías del vehículo y ubicación exacta (calle y cruces). La notificación se realiza en un plazo aproximado de dos a tres días hábiles y, dependiendo del nivel de prioridad, el retiro puede efectuarse en un periodo de hasta 15 días.

YC