Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en El Salto para este sábado 4 de abril prevé que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá