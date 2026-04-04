Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en El Salto para este sábado 4 de abril prevé que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

