Con corte al 28 de diciembre, en Jalisco se realizaron un millón 155 mil 141 pruebas de verificación vehicular, la cifra más alta en su historia desde su implementación obligatoria en la entidad en agosto de 2021.

Con ello, además, se superó la meta establecida para el primer año del esquema de vinculación con el pago del refrendo, como parte de una política pública orientada en la reducción de contaminantes y el cuidado del medio ambiente. Esto garantiza la permanencia del programa para el futuro, indicó el director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE), Francisco Javier Sierra Moreno.

“Que la verificación estuviera vinculada al pago del refrendo fue un aliciente para que los ciudadanos acudieran a los centros de verificación, toda vez que este año ya no tuvo un costo directo a la economía de las familias”, dijo.

En 2026 la verificación vehicular será gratuita con el pago del refrendo, que aumentará a mil pesos. El calendario de citas no tendrá modificaciones y continuará aplicándose conforme a la terminación numérica de la placa. Durante los primeros tres meses del año estarán abiertos los registros para aquellos automovilistas que pagaron el paquete 3x1 en 2025.

Los vehículos de modelo del año en curso o del siguiente, 100 por ciento eléctricos, híbridos – eléctricos enchufables o híbridos con capacidad de circular sólo con energía eléctrica, remolques, maquinaria de construcción, acuáticos, motocicletas y con placas federales o de automóviles clásicos están exentos de verificación.

En tanto, en las áreas metropolitanas de Guadalajara, de Ocotlán, de Ciudad Guzmán y en Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno es obligatoria la verificación.

