El Gobierno del Estado de Jalisco implementó para 2026 un esquema especial de beneficios vehiculares que ha cambiado la forma en que los propietarios realizan sus trámites de refrendo y verificación. A diferencia de años anteriores, no existen exentos automáticos de verificación por modelo u otras razones más bien, se creó un mecanismo en el que quienes cumplan con ciertas condiciones no pagan por separado el trámite de verificación.

¿Quiénes no pagan la verificación vehicular en 2026?

La verificación vehicular será gratuita en 2026 para todos los automovilistas que cumplan con el pago del refrendo vehicular 2026. Esto significa que no se paga el costo usual de verificación por separado si al mismo tiempo se cumple con el pago anual del refrendo.

Esta medida busca incentivar que todos los propietarios mantengan sus obligaciones al corriente y aprovechen el “super paquete de descuentos” de Jalisco: el refrendo anual incluye ahora la verificación al pagar el impuesto correspondiente, por lo que el trámite de verificación no genera un cobro adicional si haces el refrendo en tiempo y forma.

CANVA

¿Qué incluye este paquete de descuentos?

El llamado “Paquetazo” o beneficio del refrendo 2026 ofrece varios incentivos:

Verificación vehicular totalmente gratis para 2026 si pagas el refrendo.

Descuentos adicionales si realizas el pago en línea, como un 5 % de descuento en el refrendo durante enero y febrero.

En años anteriores, programas similares también integraban cambio de placas y otros beneficios, aunque para 2026 el foco principal es que el refrendo ya cubre la verificación sin pago extra.

¿Quiénes sí pagan la verificación?

Bajo este esquema, solo aquellos que no cumplan con el pago del refrendo 2026 deberán pagar el costo regular de la verificación por separado cuando agenden su cita, ya que no tendría acceso al subsidio de inclusión.

Además de dejar de obtener la verificación gratuita, no pagar el refrendo puede generar multas, recargos o restricciones al circular con la documentación de tu vehículo sin vigencia.

Este esquema es parte de la estrategia estatal para facilitar trámites y modernizar la gestión vehicular, premiando a quienes cumplen al corriente sus obligaciones y ofrecen incentivos adicionales por hacerlo temprano o en línea.

BB