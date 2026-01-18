Jalisco asume la presidencia de la AMAM

Jalisco asumió la Presidencia de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) para el periodo 2026–2028, con lo que la entidad reforzará la coordinación interinstitucional y la continuidad de políticas públicas en transporte y movilidad a nivel nacional.

Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte (SETRAN), preside ahora el organismo conforme a los estatutos de la asociación, tras haber ocupado la Vicepresidencia desde el 1 de enero, luego de la salida de Daniel Sibaja, exsecretario de Movilidad del Estado de México.

La AMAM agrupa a gobiernos estatales y municipales y funciona como un espacio de representación y coordinación de autoridades responsables de la movilidad, con el objetivo de impulsar políticas que mejoren el transporte público y los sistemas de movilidad urbana en todo el país.

El organismo cuenta con el respaldo del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI), que funge como Secretaría Técnica, y de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que encabeza el Consejo Promotor de AMAM.

La asociación trabaja en la generación y fortalecimiento de políticas públicas para una movilidad más segura, eficiente y sustentable, tanto a nivel local como federal.

Monraz Villaseñor ya presidió la AMAM en el periodo 2022–2024 y ha fungido como Vicepresidente y Secretario Ejecutivo, consolidando la experiencia de Jalisco en la implementación de estrategias de transporte y movilidad.

