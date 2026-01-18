Con el objetivo de cortar las cadenas de transmisión y propagación de casos de sarampión en el estado, las instituciones que integran el Consejo Estatal de Salud de Jalisco acordaron reforzar de manera coordinada las acciones de vacunación, promoción de medidas preventivas y vigilancia epidemiológica.

Los acuerdos se establecieron durante la Primera Reunión Extraordinaria 2026, en la que participaron dependencias como la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el OPD Servicios de Salud Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el OPD Hospital Civil de Guadalajara, entre otras instituciones públicas y privadas.

Como medida principal, se anunció el impulso a una vacunación masiva durante los próximos 30 días en los municipios donde se han detectado brotes activos, con especial atención en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). De manera paralela, la SSJ intensificó la búsqueda intencionada de casos sospechosos en todo el estado, así como el monitoreo permanente de enfermedades febriles exantemáticas y la notificación oportuna al sistema de vigilancia epidemiológica. Estas acciones han permitido identificar casos activos y dirigir de forma puntual los esfuerzos para su control.

La estrategia contempla el fortalecimiento de la vacunación, con prioridad en la aplicación de la vacuna doble y triple viral —SRP, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis— dirigida a niños y adolescentes, así como a población adulta de hasta 49 años que no cuente con esquema completo o no recuerde haber sido vacunada.

El Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que se reforzará la capacidad operativa en el AMG con el propósito de incrementar la capacidad de vacunación. Las jornadas intensivas se realizarán en unidades de salud, escuelas y comunidades consideradas de mayor riesgo.

Detalló que se fortalecerán las regiones sanitarias de los municipios conurbados de la Zona Metropolitana —Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara y El Salto— mediante la reasignación de brigadas provenientes de regiones donde el brote epidémico no representa un riesgo. Con esta estrategia, la capacidad de vacunación en la zona conurbada podrá incrementarse hasta en un 30 por ciento.

Pérez Gómez destacó que, hasta el momento, se han aplicado más de 649 mil dosis en Jalisco y que la colaboración entre las distintas instituciones permitirá ampliar esta cifra mediante el incremento de brigadas.

Por su parte, Roberto Carlos Rivera Ávila, Director General de Salud Pública de la SSJ, indicó que la estrategia contempla la vacunación de hasta 2 millones de personas, con prioridad en niños de 6 a 11 meses y de 1 a 4 años, especialmente quienes asisten a guarderías y estancias infantiles.

Actualmente, los 125 municipios de Jalisco cuentan con módulos fijos de vacunación en unidades de salud. Además, se han instalado módulos móviles en espacios públicos de diversos municipios, entre ellos Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo, Degollado, Ocotlán, Huejúcar, El Salto, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Arandas, Ciudad Guzmán y Sayula, así como en otras localidades del interior del Estado.

Las autoridades recomendaron a la población revisar su cartilla de vacunación y acudir a la unidad de salud más cercana en caso de no contar con esquema completo. Para conocer el punto de vacunación más cercano, está disponible la Línea Salud Jalisco, en el número telefónico 33-3823-3220.