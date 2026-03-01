Vehículos que salieron de FGR con restos de "El Mencho" están en Guadalajara

Una camioneta y una carroza, presuntos vehículos en los que es trasladado el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se encuentran en Guadalajara y esta mañana salieron de un recinto funerario ubicado sobre la calle Gigantes, en la colonia San Andrés.

Aunque se presume que podría tratarse del cuerpo del capo, exlíder del Cártel Nueva Generación (CNG), autoridades estatales y federales no han confirmado que se trata de él.

Una de las unidades, con placas del Estado de México con número PAB-95-70, es el mismo vehículo que salió de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) el día de ayer por la mañana en la Ciudad de México, cuando el cuerpo les fue entregado a familiares.

En las inmediaciones del recinto funerario se instaló un fuerte operativo de vigilancia por parte de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Además, se mantiene cerrada la circulación en Gigantes desde Ejido hasta la calle Latinos. También se registra el sobrevuelo de un helicóptero, aunque tampoco se ha confirmado si se trata de una corporación estatal o federal.

Durante el transcurso del día, civiles han llegado al recinto funerario, así como una corona de flores, sin ningún mensaje visible, que fue ingresada al lugar. Elementos de seguridad en el sitio refieren que no pueden dar información sobre las labores que se llevan a cabo en el lugar.

Otra versión apunta que el cuerpo de “El Mencho” podría ser velado en un recinto funerario ubicado en Zapopan, en los cruces de las avenidas Santa Margarita y Base Aérea. En este lugar, desde ayer, hay presencia de elementos de seguridad federales y estatales.

