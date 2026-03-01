A una semana de los hechos de violencia registrados en el municipio tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien fungió como líder del Cártel Nueva Generación (CNG), las playas de Puerto Vallarta registran una afluencia normal de personas para la época del año.

Desde las primeras horas de este domingo, los pescadores salieron a realizar su rutina diaria, mientras que decenas de personas fueron a caminar a la orilla del mar. Prestadores de servicios turísticos también retoman actividades habituales, con la instalación de camastros y sombrillas.

La afluencia de visitantes se mantiene constante durante la mañana, en contraste con los días posteriores a los hechos de violencia, marcados por incendios de tiendas de conveniencia en distintos puntos del territorio.

Puerto Vallarta fue una de las ciudades más afectadas por los ataques del Cártel Nueva Generación tras la muerte de su líder.

Según los datos oficiales, el saldo fue de más de 200 vehículos calcinados, incendios en por lo menos medio centenar de comercios, 23 reos fugados del penal y un custodio muerto.

Autoridades mantienen presencia de seguridad en la zona, mientras la actividad turística y comercial opera con normalidad.

MB

