Se reporta ataque armado y ponchallantas en López Mateos y Américas

Este domingo, se ha reportado desde redes sociales que un automóvil particular habría resultado con impactos de bala y neumáticos ponchados tras un ataque en el carril lateral de López Mateos esquina con Américas, en Guadalajara.

En el lugar fueron localizados varios casquillos percutidos y ponchallantas; evite la zona.

Zona acordonada. ESPECIAL / EL INFORMADOR

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Declaraciones de las autoridades

La Comisaría de Guadalajara confirmó que se registraron detonaciones de arma de fuego en López Mateos y Américas.

En el sitio se localizó un automóvil con impactos de proyectil de arma de fuego y un camión urbano abandonado con las llantas ponchadas, además de varios ponchallantas en la vía.

Se cuenta con las características de los causantes y se implementó un dispositivo de búsqueda para su localización .

Afectaciones viales

Usuarios reportan que sigue clausurado el túnel por la Avenida José María Vigil, a la altura del Colegio Fray Pedro de Gante.

Otras movilizaciones

Ciudadanos reportan desde redes sociales movilizaciones en la colonia San Andrés y otros puntos de la ciudad, mismas que no han sido confirmadas por las autoridades.

El Gobierno de Guadalajara se pronuncia

El Gobierno de Guadalajara, desde sus redes sociales, publicó que, desde las primeras horas de este domingo, atiende un reporte de detonaciones de arma de fuego en López Mateos y Américas, el cual atendieron elementos de la Policía de Guadalajara y de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Las corporaciones acudieron para resguardar la zona, auxiliar a los vehículos afectados y retirar varios ponchallantas que había en la calle. Al momento, el servicio está a cargo del Ministerio Público de la fiscalía.

Anuncio oficial del gobierno de la capital de Jalisco. X / @GuadalajaraGob

Actualización del Gobierno de Guadalajara

Desde su cuenta oficial, el Gobierno de Guadalajara informó que " ya se encuentra abierta la circulación en el paso a desnivel en López Mateos y Américas ".

Hasta el momento, las autoridades no han dado un reporte formal a los medios acerca de qué fue lo que sucedió durante las primeras horas de este domingo en la zona.

Publicación más reciente del gobierno local. X / @GuadalajaraGob

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF