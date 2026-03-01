Doña Celia se abría paso entre las camionetas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional sobre la calle Gigantes, en la colonia San Andrés, en Guadalajara. Caminaba con los hombros encogidos, con la bolsa del mandado colgando de su brazo derecho y con los ojos ansiosos, dando vueltas por donde se localizaban los elementos castrenses. “No sabemos nada”, repetía mientras se apuraba para llegar a su casa. El operativo de seguridad en las inmediaciones de una funeraria sorprendió a vecinos de la colonia, quienes se debatían si podían salir de sus viviendas ante el hermetismo de las autoridades.“Yo salí a hacer el mandado, pero mi hija y yo no sabíamos si podíamos salir. Nadie nos dice nada. Mi nieto está conmigo y le dije a mi otro hijo que mejor viniera por él más tarde. No hay paso y no sabemos hasta cuándo se va a abrir”, lamentó.Lisa, quien atiende una tienda de abarrotes en la colonia, despachaba a los pocos clientes que se acercaban a comprar algo de comida, agua y galletas. Desde las 08:00 horas esperaba que alguna autoridad le autorizara abrir su negocio. Pasaron dos horas y no pudo esperar más. “Es mi trabajo, mis ingresos”.“No sabía si podía abrir. Con todo lo que ha pasado, una ya tiene miedo de que le vayan a hacer algo al negocio. De esto vivo. “Ya que abrí la tienda, uno del Ejército me dijo que no había problema, pero pues no se deja de sentir miedo, ¿sabes?”, compartió.A los clientes que llegaban, Lisa intentaba despacharlos rápido: preguntaba qué se quería comprar y pedía que el dinero lo dejaran sobre el mostrador mientras ella buscaba los productos.Ángel, vecino de la colonia, prefirió hacer compras para dos días y resguardarse en casa. “Es que no sabemos nada y no sabemos cómo se puede poner. Desde ayer están diciendo que puede haber más violencia, pero no dicen nada. Nuestras autoridades deberían decir algo, es su responsabilidad para sentirnos seguros”.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS