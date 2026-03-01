Reabren paso a desnivel en López Mateos y Américas tras detonaciones

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que se abrió la circulación en el paso a desnivel de la Avenida López Mateos y Avenida Américas, luego de que la mañana de este domingo se registraron detonaciones de arma de fuego.

Para entender mejor: Se reporta ataque armado y ponchallantas en López Mateos y Américas

Elementos de la Policía de Guadalajara en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado acudieron al lugar para resguardar la zona, auxiliar a los vehículos afectados y retirar algunos ponchallantas que se habían colocado en la calle.

Tras las primeras diligencias, la investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

El Gobierno tapatío pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de medios oficiales.

