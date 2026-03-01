Reabren paso a desnivel en López Mateos y Américas tras detonaciones

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que se abrió la circulación en el paso a desnivel de la Avenida López Mateos y Avenida Américas, luego de que la mañana de este domingo se registraron detonaciones de arma de fuego.Elementos de la Policía de Guadalajara en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado acudieron al lugar para resguardar la zona, auxiliar a los vehículos afectados y retirar algunos ponchallantas que se habían colocado en la calle.Tras las primeras diligencias, la investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco.El Gobierno tapatío pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de medios oficiales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA