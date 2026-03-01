El Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, pidió hoy al Gobierno de México presentar un plan para desarticular a grupos de la delincuencia organizada.

En rueda de prensa, Robles Ortega dijo que el crimen organizado ha penetrado en todos los niveles, por lo que es urgente pacificar al país . "El tema es más complejo y más amplio", dijo.

Aseguró que varios alcaldes en distintos municipios de Jalisco tienen que dar una cuota mensual a grupos de la delincuencia organizada.

El presbítero explicó que los propios alcaldes le han confirmado que son víctimas de este tipo de extorsiones .

Asimismo, dijo que en algunos casos los propios párrocos de las iglesias tienen que pedir permiso a los grupos de la delincuencia para realizar las fiestas patronales, además de pagar una cuota.

