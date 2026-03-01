El Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, pidió hoy al Gobierno de México presentar un plan para desarticular a grupos de la delincuencia organizada.En rueda de prensa, Robles Ortega dijo que el crimen organizado ha penetrado en todos los niveles, por lo que es urgente pacificar al país. "El tema es más complejo y más amplio", dijo.Aseguró que varios alcaldes en distintos municipios de Jalisco tienen que dar una cuota mensual a grupos de la delincuencia organizada.El presbítero explicó que los propios alcaldes le han confirmado que son víctimas de este tipo de extorsiones.Asimismo, dijo que en algunos casos los propios párrocos de las iglesias tienen que pedir permiso a los grupos de la delincuencia para realizar las fiestas patronales, además de pagar una cuota.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF