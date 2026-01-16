El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, dio a conocer que ya concluyó la investigación inicial relacionada con el caso del Rancho Izaguirre, el predio ubicado en el municipio de Teuchitlán utilizado por el crimen organizado como campo de reclutamiento y adiestramiento, denunciado por el colectivo de búsqueda de personas “Guerreros Buscadores de Jalisco” a inicios de marzo pasado.

El expediente, afirmó Gerardo de la Cruz Tovar, involucra presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos de distintas áreas y ahora se encuentra a la espera de ser llevado ante un juez, luego de que la institución hubiera considerado que existen elementos suficientes para formular imputaciones contra 12 personas, aunque el avance del proceso depende en este momento de la agenda del Poder Judicial.

“Nosotros concluimos una investigación inicial, consideramos que tenemos elementos para ir en contra de 12 personas y judicializaremos la carpeta. Esta carpeta está en instancia judicial, está ante el juez en espera de audiencia. Tuvimos una fecha de audiencia que se derivó por temas de seguridad y no hemos tenido otra. Pero como ese tenemos 160, tal vez más carpetas de investigación en espera de audiencia”, refirió de la Cruz Tovar.

El fiscal detalló que esta situación no es exclusiva del caso Rancho Izaguirre, pues la Fiscalía Anticorrupción mantiene decenas de expedientes ya integrados que aguardan fecha de audiencia inicial. Subrayó que, aunque respetan las cargas y tiempos internos del Poder Judicial, la institución ha cumplido con el envío de los casos concluidos.

“Nosotros concluimos ya la investigación inicial, consideramos que hay elementos para buscar una sanción y que ahorita está dependiendo también de que el Poder Judicial, desde luego, respetamos sus agendas, sabemos sus agendas, sabemos que tienen una gran carga de trabajo, pero ahorita están en instancia judicial. El Rancho Izaguirre está en instancia judicial”, dijo.

Respecto de los perfiles involucrados en el caso del Rancho Izaguirre, el fiscal enumeró a los servidores públicos señalados en la investigación: se trata de cuatro peritos, dos agentes del Ministerio Público, un director y cinco policías investigadores, quienes ya se encuentran judicializados dentro de la carpeta de investigación.