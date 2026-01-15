Dos hombres fueron asesinados en distintos hechos durante la noche en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El asesinato en Guadalajara

El primer caso ocurrió en la colonia Lomas de Polanco de Guadalajara. En el cruce de Apolonio M. Avilés y Pedro García Conde, un hombre de 30 años circulaba con su esposa cuando fue interceptado por hombres armados en dos motocicletas, quienes dispararon al menos cinco veces contra el hombre .

Paramédicos de Cruz Verde confirmaron el deceso al encontrar cuatro impactos de bala visibles en el tórax del conductor. Su esposa, quien resultó ilesa pero presenció el crimen, fue auxiliada por las autoridades. Tras la agresión, los atacantes huyeron tras el ataque.

Policías acordonaron la zona y aseguraron cinco casquillos percutidos. El vehículo presentó múltiples impactos.

El hecho en San Pedro Tlaquepaque

El otro caso sucedió en la colonia Las Liebres del municipio de San Pedro Tlaquepaque. En este hecho, un hombre de aproximadamente 55 años fue asesinado a balazos cuando la víctima circulaba también acompañada de su pareja, quien resultó ilesa.

El ataque ocurrió en la calle Los Pinos con Emiliano Zapata y vecinos alertaron a emergencias tras escuchar una ráfaga de disparos y gritos de auxilio. Al arribar, policías municipales encontraron al hombre sin vida en la vía pública.

Paramédicos confirmaron que la víctima recibió al menos ocho impactos de arma de fuego. En ambos hechos no hubo detenidos .

