A cerca de un año de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubriera el Rancho Izaguirre ubicado en el municipio de Teuchitlán, un predio utilizado por el Cártel Nueva Generación (CNG) como campo de reclutamiento, adiestramiento y exterminio, 12 funcionarios públicos señalados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado por su presunta relación en los hechos no han sido presentados ante la justicia. El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido , explicó que no se ha logrado notificar a todos los implicados, razón por la cual se ha retrasado la audiencia de imputación de los servidores.

“ No se ha logrado desahogar la audiencia porque no ha sido posible notificar a todas las personas. Desde luego tienen que estar notificadas para que inicie o para que comparezcan a la audiencia [...]. Es importante notificar a las 12 personas que se están citando para que no se segmente, digamos, la audiencia o el caso. Para que se inicie la audiencia en la medida de lo posible por las 12 personas, para llevar todo de manera uniforme ”, comentó.

Lee también: Tarifa de cinco pesos del transporte público será para todos los estudiantes de Jalisco

En diciembre pasado, el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, anunció que concluyeron el expediente de la investigación inicial relacionada con el rancho: en él se exhiben presuntas irregularidades cometidas por cuatro peritos, dos agentes del ministerio público, un director y cinco policías investigadores, contra quienes existen elementos suficientes para formular imputaciones.

El fiscal especializado apuntó que el caso fue turnado a la instancia judicial, donde aguarda la audiencia. En tanto, tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, investigación que fue asumida por la Fiscalía General de la República (FGR), a la fecha sólo se han detenido a 19 personas, entre ellas expolicías municipales de Tala y al exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Mejía.

Álvarez Pulido afirmó que verificarán la próxima fecha en la que fue fijada la audiencia a fin de comenzar con el estudio del caso “Incluso por algunas complejidades logísticas, o por el propio transitar de la labor del juez que lleva el caso, no ha sido posible dar apertura a la audiencia, pero vamos a dar el seguimiento”, anotó.

Te recomendamos: Dos hombres fueron asesinados en la ZMG esta madrugada

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF