Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en Chapala para este viernes 16 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 21 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

