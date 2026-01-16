Fotomultas inciden en baja de accidentes

El sistema de fotoinfracciones ha demostrado ser un factor crucial en la reducción de los accidentes viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Lo que comenzó con 13 radares en 2011 para sancionar a conductores que excedían los límites de velocidad se ha transformado en un sistema que incluye 67 radares distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad. Este crecimiento ha sido acompañado de una significativa disminución de los percances viales.

Según el Inegi, los accidentes en Jalisco han disminuido en un 67.1%. Mientras que en 2011 se registraron 54 mil 691, para 2024 la cifra descendió a 17 mil 956 (las estadísticas 2025 están en proceso).

Y en la pasada administración estatal, se redujeron un 25% las muertes en vías principales donde están los radares.

Ulises Ramírez, especialista en movilidad urbana y académico del Centro Universitario de Tonalá, destacó que los sistemas de fotoinfracción deben ser vistos como herramientas clave para controlar la velocidad de los vehículos y, con ello, reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros viales. A pesar de que algunos sectores de la población perciben este sistema como una medida recaudatoria, subrayó que su propósito principal es la prevención y no la sanción.

Este medio confirmó ayer la expansión del sistema, con 76 nuevos dispositivos que se instalarán entre 2026 y 2030. Según la Agencia Metropolitana para la Infraestructura de la Movilidad, la meta es tener 20 nuevos radares en operación para finales de este año.

Para la ampliación se identificaron las vías que concentran los porcentajes más altos de personas fallecidas y con alguna lesión. Se ubicaron 179 kilómetros de avenidas principales que concentran el 39% de las personas fallecidas y el 33% de las lesionadas, principalmente en Periférico, Calzada Independencia, Gobernador Curiel, Lázaro Cárdenas, Javier Mina-Juárez-Vallarta, así como López Mateos. También Camino Real a Colima y Carretera Chapala Guadalajara. Por eso tendrán prioridad.

Sin embargo, la cobertura del sistema seguirá siendo limitada. Tomando como referencia la ciudad de São Paulo, en Brasil, tiene 47 radares por cada 100 kilómetros de vías primarias. Para dimensionarlo, la Agencia señaló que la cobertura en Guadalajara es menor, con solo cuatro en la misma medición. Este desajuste resalta la necesidad de expandir la cobertura para mejores resultados.

Luis Nazario, especialista en movilidad urbana sustentable, resaltó que la presencia de los radares influye en el comportamiento de los conductores. “El efecto disuasivo de los radares es uno de los principales objetivos de las fotoinfracciones, ya que los conductores tienden a reducir su velocidad al saber que pueden ser sancionados”.

El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable avala la implementación de los radares como una medida efectiva para mejorar la seguridad vial. Por eso el sistema ha tenido resultados tangibles en áreas específicas: en la zona de Lázaro Cárdenas se ha registrado una disminución del 57% en los siniestros viales.

La ampliación de equipos será acompañada de una campaña de concientización y sensibilización. “Es fundamental que los ciudadanos comprendan que estos dispositivos no son solo para sancionar, sino para salvar vidas”, acentuó la Agencia. La campaña se centrará en explicar el propósito preventivo del sistema y en lograr que la ciudadanía interiorice sus beneficios para crear un entendimiento común de la medida.