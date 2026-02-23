Tras la reciente ola de violencia en distintos Estados del país, desde el día de ayer, domingo 22 de febrero, diversas aerolíneas han informado la cancelación de vuelos a distintos destinos de México, entre ellos Guadalajara y Puerto Vallarta.

¿Qué hacer si tenía un vuelo hoy 23 de febrero a Guadalajara o Puerto Vallarta?

Por medio de redes sociales oficiales, la aerolínea Volaris informó al público qué hacer en caso de haber tenido programado su vuelo hoy 23 de febrero desde o hacia Guadalajara o Puerto Vallarta.

La aerolínea compartió que a través del WhatsApp +525558988599 se dará asesoría a las personas cuyo vuelo estaba programado para este día.

Sheinbaum anuncia suspensión de vuelos en aeropuerto de Guadalajara y Puerto Vallarta

La mañana de este lunes 23 de febrero, durante la conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será a más tardar mañana martes cuando se reanuden los vuelos que se vieron suspendidos en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, que se vieron afectados por los actos violentos derivados del operativo de captura y caída de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación.

"Se suspendieron algunos vuelos de manera preventiva por las propias aerolíneas, particularmente a Puerto Vallarta, y esperamos que en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, pues ya se restablezcan todos los vuelos. Es importante esta información para que la tengan todas y todos", explicó la Presidenta.

Sheinbaum Pardo afirmó también que se mantiene estrecha coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SyCT) a través de su titular, Jesús Esteva Medina, con quien se confirmó que todas las carreteras ya han sido reabiertas a la circulación. "Todas las carreteras hoy están libres, no hay algún problema, ya se puede circular", afirmó Sheinbaum Pardo.

Con información de Rubí Bobadilla.

