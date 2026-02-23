Esta mañana el Mercado de Abastos de Guadalajara amaneció con las cortinas vacías, algo que no se había visto en muchos años, algo que se suscita luego de los bloqueos registrados este domingo por la detención y muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

En las calles del mercado se observan decenas de tráileres parados, algunos vacíos y otros cargados con productos perecederos listos para ser distribuidos.

La Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos informó ayer que, derivado de los operativos de seguridad implementados por las autoridades federales y la activación del Código Rojo por parte del Gobierno del Estado, se hizo una recomendación a los comerciantes para proceder al cierre inmediato y preventivo de bodegas y locales comerciales dentro del centro de abasto.

“Se exhorta a comerciantes y empresarios a organizar la salida de sus colaboradores de manera ordenada, procurando que regresen a sus hogares con la mayor seguridad posible, preferentemente en vehículos particulares”, dijo en un comunicado.

Asimismo, recomendó no movilizar ningún tipo de vehículo de carga hasta que las autoridades indiquen que las condiciones son seguras.

“Agradecemos su responsabilidad y colaboración para salvaguardar la integridad de toda nuestra comunidad; mantengámonos atentos a la información oficial”, sostuvo.

