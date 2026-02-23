Carmen Ruvalcaba se bajó del taxi en el Parque Rojo para poder tomar el tren e ir a su casa. No pudo llegar a su domicilio junto a su hija debido a la suspensión del servicio del transporte público y la no operación de las plataformas digitales de transporte .

" Venimos del hotel Holiday Inn (de Plaza del Sol) que desde ayer nos tuvimos que quedar por allá porque no pudimos conseguir cómo regresar a casa ".

Carmen y su hija llegan al tren ligero. EL INFORMADOR / A. Navarro

Carmen y su hija tuvieron que pagar 2 mil 100 pesos para pasar la noche en el hotel ubicado en la zona de Plaza del Sol, a falta del transporte que les permitiera llegar a su casa.

Las consecuencias de los bloqueos en jaliscienses

Los bloqueos e incendios ocurridos el domingo en todo Jalisco provocaron múltiples afectaciones a la población, entre ellas, la suspensión del servicio de transporte público y apenas este lunes se está restableciendo.

Sin embargo, no está operando la mayoría de las unidades y hay intermitencias , por lo que tuvo que tomar un taxi para evitar retrasarse más en su traslado a su vivienda.

"Nos cobró 200 pesos. No tardamos en que nos lo pidieran porque de ahí mismo del hotel, la señorita nos pidió. Lo pedimos hasta aquí porque si lo pedíamos hasta allá, iba a estar más caro".

Hasta el momento, el servicio del Tren Ligero, Mi Transporte Tren Ligero y Macrobús opera sin tanta afluencia de personas .

