Jóvenes de Jalisco podrían recibir apoyo estatal para pagar renta desde 2026

Desde 2026, las juventudes de Jalisco podrían recibir por primera vez un apoyo económico del Gobierno estatal para pagar renta y comenzar su camino hacia la independencia en condiciones más equitativas.

El Congreso local aprobó por mayoría un exhorto al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) para que diseñe y contemple los recursos necesarios para poner en marcha el programa Mi Primera Renta dentro del anteproyecto de egresos de 2026.

Según cifras oficiales, más de 1.49 millones de jóvenes jaliscienses enfrentan dificultades para independizarse debido al alto costo de los alquileres. En el Área Metropolitana de Guadalajara, los precios promedio superan con frecuencia los ingresos que percibe la mayoría de este sector de la población.

El programa fue impulsado por el diputado Omar Cervantes Rivera, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), junto con las diputadas Ana Hernández Sanmiguel y Montserrat Pérez Cisneros. La propuesta fue aprobada en la sesión más reciente del pleno del Congreso.

Cervantes Rivera explicó que cada año cerca de 16 mil jóvenes acceden a su primera vivienda en el estado, pero las rentas “representan hasta un 25% de su salario promedio”. También señaló que “el 95% de las juventudes accede por primera vez a una vivienda a través del arrendamiento”, por lo que consideró urgente acompañarlas con políticas públicas efectivas.

“El Programa Mi Primera Renta, que operaría el Ijalvi, busca contribuir para que en Jalisco la vivienda se convierta en un derecho garantizado para las y los jóvenes”, afirmó el legislador.

El esquema inicial contempla un apoyo mensual de 2 mil 500 pesos durante seis meses, beneficiando en su primera etapa a 8 mil jóvenes de entre 20 y 25 años. Se proyecta una inversión de 200 millones de pesos, de los cuales 120 millones se destinarían a apoyos directos y 80 millones a la creación de un padrón estatal de viviendas en renta.

Además, se planea integrar un registro estatal de arrendamientos que permita regular y transparentar el mercado, beneficiando tanto a propietarios como a inquilinos. Cervantes describió el programa como “una idea sencilla, pero profundamente transformadora”:

“Que ningún joven tenga que renunciar a su proyecto de vida por no poder pagar una renta. Que el esfuerzo, el estudio y el trabajo tengan un punto de partida digno: el Derecho al Techo”.

El diputado subrayó que el propósito central de Mi Primera Renta es “confiar en las juventudes y reconocer que necesitan apoyo para dar su primer paso hacia la independencia. El Estado debe acompañar ese proceso con políticas públicas reales, no con discursos vacíos” , sostuvo.

Construcción colectiva y visión metropolitana

Cervantes explicó que la propuesta se consolidó tras un proceso de diálogo y análisis a lo largo del año, como resultado de las mesas de trabajo “Hablemos de Renta Social” , donde participaron especialistas, académicos, arrendadores, constructores y jóvenes.

“Nace de una visión metropolitana iniciada en Tlajomulco y fortalecida con el trabajo del Ijalvi y del Congreso de Jalisco. Representa una política pública construida desde el consenso y la colaboración entre instituciones”, puntualizó Cervantes Rivera.

El legislador agradeció el respaldo de sus compañeros de bancada y de las instituciones involucradas en el proyecto, destacando que “hoy damos un paso más para que la palabra vivienda deje de ser sinónimo de privilegio”.

Durante las mesas previas, el director del Ijalvi, Guillermo Medrano Barba, celebró la propuesta de Movimiento Ciudadano y aseguró que el instituto colaborará con el Congreso para su implementación: “En Jalisco existe un déficit de 65 mil viviendas de interés social. Es una brecha muy grande que queremos ir reduciendo a través de diferentes vertientes”, indicó el funcionario.

Derecho al Techo: hacia un Plan Estatal de Vivienda

Mi Primera Renta forma parte de la ruta legislativa “Vivienda, Derecho al Techo”, impulsada por Movimiento Ciudadano bajo el liderazgo de Omar Cervantes. Este plan incluye 72 propuestas destinadas a conformar el Plan Estatal de Vivienda en Jalisco, cuyo propósito es garantizar el acceso a una vivienda digna para todas y todos los jaliscienses.

Entre las principales iniciativas destacan la reforma al artículo 4º constitucional para asegurar el derecho a una vivienda adecuada, la clasificación de viviendas deshabitadas y la regulación de plataformas de alojamiento temporal.

