Este domingo 2 de noviembre, la Secretaría de Seguridad del Estado dio a conocer el aseguramiento de una una cantidad significativa de droga en el municipio de Talpa de Allende, durante sus recorridos de vigilancia.

Explicó que fueron oficiales de la Policía Estatal de Caminos, desplegados en Talpa de Allende, quienes localizaron y aseguraron una camioneta abandonada, con aparente reporte de robo, que tenía en su interior cerca de 100 kilos de vegetal verde con las características de la marihuana.

ESPECIAL/ SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Lee también: Empresas trabajan para prevenir la violencia laboral

“Durante un recorrido en la carretera a Talpa, a la altura del kilómetro 81, en el crucero conocido como La Campana, los elementos observaron una camioneta marca Ford encendida, en aparente abandono y con una de sus puertas abiertas”, refirió la autoridad estatal en un comunicado.

El vehículo no contaba con placas de circulación

En una revisión apegada a los protocolos de actuación policial, afirmó la Secretaría, los efectivos detectaron que el vehículo no contaba con placas de circulación.

Además, tanto en la caja de la unidad como en uno de los asientos traseros había un total de dos costales y dos bolsas de plástico que contenían aparente marihuana con un peso de cerca de 100 kilos.

ESPECIAL/ SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Al verificar el número de serie de la unidad, añadió la Secretaría, se corroboró que el vehículo contaba con reporte de robo desde julio de 2018.

“Los policías notificaron del hallazgo a un agente del Ministerio Público, quien ordenó el aseguramiento y la puesta a disposición del vehículo y la presunta droga para continuar con la investigación”, finalizó la Secretaría de Seguridad.

ESPECIAL/ SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS