Choque entre camión y autos en Guadalajara deja varias personas lesionadas (FOTOS)

Tras un choque entre un camión de transporte público y dos vehículos particulares , en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Progreso, en Guadalajara.

En el accidente 27 personas resultaron lesionadas , de las cuales 11 fueron trasladados a instituciones médicas como IMSS, ISSSTE, Cruz Verde y Cruz Roja para recibir mayores atenciones médicas.

El reporte del choque se recibió alrededor de las 16:00 horas. La titular de la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Jenny de la Torre, explicó la unidad también chocó contra un puesto de frituras.

CORTESÍA

En el lugar trabajan personal de Protección Civil del Estado, Cruz Roja y Cruz Verde. Además, indicó, personal de su dependencia apoya en las labores de traslado de las personas lesionadas.

Por su parte, el director de servicios médicos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, José de Jesús Méndez de Lira, mencionó que desde el momento en el que se reportó el percance vial se activó el servicio de urgencias.

CORTESÍA

Los lesionados, añadió, se encuentran en un estado de salud estable. Entre las personas afectadas se cuentan dos conductores, precisó la unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, mientras que otras dos personas resultaron con quemaduras derivado del impacto con el puesto de frituras.

CORTESÍA

EE