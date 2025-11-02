Domingo, 02 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Choque entre camión y autos en Guadalajara deja varias personas lesionadas (FOTOS)

Los heridos fueron trasladados a diferentes instituciones médicas 

Por: Osiel González Hernández

Desde el momento en el que se reportó el percance vial se activó el servicio de urgencias. CORTESÍA

Desde el momento en el que se reportó el percance vial se activó el servicio de urgencias. CORTESÍA

Los lesionados fueron atendidos por varias instituciones. CORTESÍA

Los lesionados fueron atendidos por varias instituciones. CORTESÍA

El reporte del choque se recibió alrededor de las 16:00 horas. CORTESÍA

El reporte del choque se recibió alrededor de las 16:00 horas. CORTESÍA

Tras un choque entre un camión de transporte público y dos vehículos particulares, en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Progreso, en Guadalajara. 

En el accidente 27 personas resultaron lesionadas, de las cuales 11 fueron trasladados a instituciones médicas como IMSS, ISSSTE, Cruz Verde y Cruz Roja para recibir mayores atenciones médicas. 

LEE: Guadalajara invierte 35 mdp en renovación de calles, mercados y espacios deportivos

El reporte del choque se recibió alrededor de las 16:00 horas. La titular de la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Jenny de la Torre, explicó la unidad también chocó contra un puesto de frituras. 

 CORTESÍA
 CORTESÍA

En el lugar trabajan personal de Protección Civil del Estado, Cruz Roja y Cruz Verde. Además, indicó, personal de su dependencia apoya en las labores de traslado de las personas lesionadas.

Por su parte, el director de servicios médicos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, José de Jesús Méndez de Lira, mencionó que desde el momento en el que se reportó el percance vial se activó el servicio de urgencias.

 CORTESÍA
 CORTESÍA

Los lesionados, añadió, se encuentran en un estado de salud estable. Entre las personas afectadas se cuentan dos conductores, precisó la unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, mientras que otras dos personas resultaron con quemaduras derivado del impacto con el puesto de frituras. 

CORTESÍA 
CORTESÍA 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones