Domingo, 02 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

María Elena Farías supervisa obras contra inundaciones y abasto de agua potable en El Salto

La alcaldesa de El Salto, María Elena Farías, supervisa la obra contra inundaciones en San José del Quince, que ya tiene más del 60% de avance y se espera terminar pronto

Por: Osiel González Hernández

Las obras del cárcamo de bombeo tienen un 70% de avance, mientras que la planta de tratamiento, en la que se trabaja en la fase de fabricación y preparativos para su instalación, cuenta con un 60%. CORTESÍA

Las obras del cárcamo de bombeo tienen un 70% de avance, mientras que la planta de tratamiento, en la que se trabaja en la fase de fabricación y preparativos para su instalación, cuenta con un 60%. CORTESÍA

La alcaldesa de El Salto, María Elena Farías, realizó un recorrido de supervisión en la obra contra inundaciones y que busca garantizar agua potable para la comunidad de San José del Quince, trabajos que presentan un  avance superior al 60% y que se espera sean concluidos en las próximas semanas.

Las obras del cárcamo de bombeo tienen un 70% de avance, mientras que la planta de tratamiento, en la que se trabaja en la fase de fabricación y preparativos para su instalación, cuenta con un 60%. Asimismo, se lleva a cabo la rehabilitación de calles con emparejamiento y nivelación de terracerías. En la calle Francisco I. Madero se instalan cajas de unión y registros, además de tuberías y drenajes en otras vialidades.

LEE: Guadalajara invierte 35 MDP en renovación de calles, mercados y espacios deportivos

En tanto,  junto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), se supervisaron los trabajos de desazolve de los colectores pluviales. “Seguimos trabajando con responsabilidad y coordinación para resolver de fondo los retos que por años han afectado a nuestras familias”, dijo ‘Nena’ Farías.

En la delegación Santa Rosa, por su parte, se conectó el nuevo pozo de agua potable a la red local y a tanques de almacenamiento. Estas acciones, que forman parte del programa municipal para garantizar el abasto de agua a los habitantes de El Salto, concluirán en aproximadamente 15 días, indicó la alcaldesa, con lo que la conexión eléctrica quedará lista a fin de iniciar el aforo del pozo y ponerlo en marcha.

Vecinos de la colonia Santa Rosa sufren baja presión y cantidad de agua. El abasto es coordinado entre el municipio y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), pero con este pozo se espera garantizar el suministro para la población.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones