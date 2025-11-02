María Elena Farías supervisa obras contra inundaciones y abasto de agua potable en El Salto

La alcaldesa de El Salto, María Elena Farías, realizó un recorrido de supervisión en la obra contra inundaciones y que busca garantizar agua potable para la comunidad de San José del Quince, trabajos que presentan un avance superior al 60% y que se espera sean concluidos en las próximas semanas.

Las obras del cárcamo de bombeo tienen un 70% de avance, mientras que la planta de tratamiento, en la que se trabaja en la fase de fabricación y preparativos para su instalación, cuenta con un 60%. Asimismo, se lleva a cabo la rehabilitación de calles con emparejamiento y nivelación de terracerías. En la calle Francisco I. Madero se instalan cajas de unión y registros, además de tuberías y drenajes en otras vialidades.

En tanto, junto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), se supervisaron los trabajos de desazolve de los colectores pluviales. “Seguimos trabajando con responsabilidad y coordinación para resolver de fondo los retos que por años han afectado a nuestras familias”, dijo ‘Nena’ Farías.

En la delegación Santa Rosa, por su parte, se conectó el nuevo pozo de agua potable a la red local y a tanques de almacenamiento. Estas acciones, que forman parte del programa municipal para garantizar el abasto de agua a los habitantes de El Salto, concluirán en aproximadamente 15 días, indicó la alcaldesa, con lo que la conexión eléctrica quedará lista a fin de iniciar el aforo del pozo y ponerlo en marcha.

Vecinos de la colonia Santa Rosa sufren baja presión y cantidad de agua. El abasto es coordinado entre el municipio y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), pero con este pozo se espera garantizar el suministro para la población.

MF