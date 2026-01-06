Predial en Jalisco: Así puedes conocer tu deuda antes de recibir una multa

Con el inicio de 2026, el pago del impuesto predial vuelve a colocarse entre los trámites prioritarios para las y los propietarios de inmuebles en Jalisco, por ello autoridades estatales y municipales recuerdan la importancia de consultar el adeudo a tiempo, ya que no hacerlo puede derivar en recargos e incluso sanciones administrativas.

El impuesto predial es una contribución anual obligatoria para quienes cuentan con casas, terrenos o locales comerciales, y su recaudación se destina al mantenimiento de servicios públicos municipales. Durante los primeros meses del año, las y los contribuyentes pueden acceder a descuentos, mientras que los pagos realizados fuera de ese periodo generan cargos adicionales.

Fechas importantes 2026

Periodo con descuento: Enero a Marzo

Enero a Marzo Pago normal: Abril a Diciembre

Abril a Diciembre Recargos aplican a pagos extemporáneos

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, existen distintos métodos de pago, tanto presenciales como digitales:

Pago en línea a través del portal oficial.

Oficinas de recaudación municipal.

Bancos autorizados.

Tiendas de conveniencia participantes.

Además, existe una plataforma oficial que permite consultar el monto adeudado antes de acudir a realizar el trámite.

¿Cómo saber cuánto debes de predial en Jalisco?

Ingresa aquí: https://rh.sec.gob.mx/lentes/archivos/sistem.php?slug=pagar-y-tramitar-boleta-predial-en-jalisco

Elige el método de búsqueda ya sea consulta por nombre o consulta por clave catastral e ingresa el nombre de propietario y listo, haz clic en consultar.

Esta opción resulta especialmente útil para evitar multas por pagos extemporáneos o para quienes buscan regularizar adeudos de años anteriores.

Además, las personas que recientemente adquirieron un inmueble deben realizar un trámite previo para obtener su primera boleta predial, mientras que quienes acumulen retrasos pueden enfrentar consecuencias más severas si no atienden el adeudo a tiempo.

