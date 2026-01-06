PC Guadalajara asegura más de 140 kilos de pólvora y atiende cuatro incendios en fiestas decembrinas

Retirados principalmente de cruceros y tianguis de Guadalajara, la Unidad de Protección Civil municipal aseguró 141.28 kilos de artefactos elaborados con pólvora, mientras que su personal atendió cuatro incendios ocasionados por el mal manejo de material pirotécnico durante las fiestas decembrinas, como parte del operativo invernal.

Las labores de vigilancia y seguridad de productos elaborados con pólvora comenzaron el 2 de diciembre de 2025 y concluyó el 1 de enero. Se visitaron tianguis, mercados y otros espacios comerciales y participó personal de Inspección y Vigilancia y de la Comisaría de Guadalajara. De los más de 140 kilos de pirotécnica asegurada, 49.5 por ciento corresponden a luces de bengala y 29.2 a otros tipos de productos luminosos y no explosivos.

En tanto, los productos asegurados fueron clasificados en dos tipos: explosivos (palomitas, barrenos, caras de diablo, crisantemos y garras de tigre) y los luminosos (luces de bengala, marcianos, garbanzos, escupidores y bombas de humo).

En cuanto a los incendios registrados durante la temporada vacacional, la División de Investigación de Incendios y Explosiones (DIIE) informó que el primer de ellos se registró el 24 de diciembre en una vivienda de la colonia San Antonio. Al día siguiente se reportó otro en la colonia Oblatos, mientras que los otros dos ocurrieron el último día del año, uno en la colonia Ferrocarril y otro en la Heliodoro Hernández Loza.

También se registraron tres incendios más por fallas en adornos navideños: dos en la colonia Oblatos y otro en Jardines de los Historiadores.

