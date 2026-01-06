Aunque algunas personas optan por hacer largas filas en tiendas de autoservicio mayoristas para obtener una rosca de reyes, hay quienes prefieren hacerlo en las panaderías tradicionales por su sabor y autenticidad.

Panaderías con décadas de tradición en zonas como el Centro de Guadalajara, la Moderna, Providencia o la Monraz lucen llenas y con filas de quienes esperan por una rosca para celebrar en familia el Día de la Epifanía, que conmemora la visita de los Reyes Magos de Oriente al Niño Jesús tras su nacimiento.

Una de estas panaderías tradicionales, ubicada en el corazón de Santa Teresita, es precisamente la pastelería Santa Teresita, con más de cuatro décadas al servicio de las y los tapatíos y de quienes, desde distintos lugares, se dan cita para obtener una de sus tradicionales Roscas de Reyes que son preparadas a ojos de los clientes.

Eduardo García, panadero de esta pastelería desde hace 14 años, contó un poco sobre la tradición de esta rosca , la cual es elaborada con una masa especial, rellena de frutos secos, manzana y nueces, y por supuesto, adornada con su pasticeta, cerezas, higos y ate de membrillo que, recordó Eduardo, simbolizan las joyas y las esmeraldas que Melchor, Gaspar y Baltazar llevaron al Niño Jesús como parte de los obsequios hechos en su visita.

El Niño Jesús, dijo también como parte de la tradición de la Rosca de Reyes, simboliza al "Niño Dios" quien tuvo que ser oculto por Jesús y María de las órdenes del rey Herodes , quien mandó a su ejército a acabar con los bebés que encontraran a su paso en Belén y sus alrededores, pues hasta sus oídos había llegado la noticia del nacimiento de "un nuevo rey de los judíos", temiendo entonces perder el poder de su reino.

La forma circular de la rosca (u ovalada para el caso de aquellas que tienen un tamaño más grande) representa así el infinito amor que tiene Dios por todas y todos sus hijos, al ser el círculo una figura que no tiene inicio o fin.

Eduardo García explicó que, en el caso de esta tradicional pastelería, la rosca de reyes se elabora en equipo. Mientras algunos de los compañeros panaderos preparan la masa y la pesan para que tenga el tamaño adecuado para cada pieza, otros tantos le van dando forma, para después pasarla a las mesas donde otras manos les colocarán los dulces adornos antes de pasarlos a sus cajas de cartón.

"Lalo", como le dicen sus compañeros, c ontó que inician con el preparado de estas roscas desde el 4 de enero, pues desde ese día comienzan a ser buscadas por las y los clientes , y así, diariamente van saliendo las producciones que ahí mismo son horneadas para llegar directamente a las mesas de las familias. Por día, dijo, pueden elaborar entre 800 y mil roscas.

Para Eduardo es muy gratificante el pensar cómo los pasteles, la panadería y especialmente las piezas de temporada, como lo es la Rosca de Reyes, pueden unir a las familias, pues se convierten en símbolos de tradición que convocan a los seres queridos y los grupos de amigo s a disfrutar de ellas en un ambiente de reconciliación y celebración.

"Esta es la oportunidad para que, quienes tenemos el privilegio de tener a nuestra familia, o a nuestros amigos, nos reunamos y lo aprovechemos. Aunque no solo deberíamos unirnos solamente en estas fechas, sino todo el año. Pero me gusta pensar en que, el reunirse para celebrar, por el ejemplo, el Día de Reyes con su tradicional rosca, es la oportunidad de que las familias que están peleadas se reconcilien, que se unan y compartan, porque es eso lo que convierte esta celebración en algo familiar", finalizó Lalo.

De acuerdo con la revista "UNAM Global", de la Universidad Autónoma de México, l a "partida de la rosca" es una tradición que remonta a siglos de historia, y que pone a España entre los principales países que la celebran. Sin embargo, señala, entre los registros más recientes sobre la rosca se encuentra su popularización en Francia durante el reinado de Luis XV.

"En esos años se popularizó en Europa, convirtiéndose en una tradición que celebraba la Epifanía del Señor, conocida hoy como Día de Reyes. Esta costumbre pasó a España y posteriormente fue traída a México durante el Virreinato".

Hoy día las familias esperan el Día de Reyes para partir la rosca especialmente los días 06 y 07 de enero, esperando por ver quién encuentra al "Niño Dios" escondido en ella , y quienes se convertirán en sus "madrinas" y "padrinos", ligando así esta celebración con el "Día de la Candelaria", que conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo, realizada -según la tradición bíblica- 40 días después de su nacimiento. Es entonces cuando las madrinas y padrinos deberán pagar "los tamales" para celebrar nuevamente, según la tradición que se sigue en

