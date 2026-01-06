El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus , informó que solicitaron apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para conocer y llegar al fondo de los nexos y vínculos que hubiera tenido Alberto Prieto Valencia , comerciante del Mercado de Abastos asesinado el pasado 29 de diciembre en Zapopan.

El mandatario estatal señaló que Prieto cuenta con antecedentes penales por tráfico de armas, robo a vehículos de carga y remarcar tráileres, siendo una de las líneas de investigación las rifas y sorteos conocidos como créditos gota a gota.

"Hay dos líneas de investigación: rifas y sorteos en el mercado de abastos a través de una red de colombianos que estaban a su servicio para cobrar esto, que se ha nombrado como créditos gota gota o de goteo. Eso no es un empresario, discúlpenme".

El mandatario también mencionó que hay comunicación constante con el CNI para llegar a más conclusiones.

"Segunda línea de investigación: tráfico y venta de armas. No sé si sea un empresario. Hablé con el secretario García Harfuch para pedirle el apoyo del CNI para poder obtener toda la información correspondiente de las actividades de Prieto, absolutamente todas sus actividades. He tenido comunicación prácticamente a diario con CNI y aquí van a salir muchas sorpresas".

El Gobernador lamentó que, entre la balacera hubiera fallecido su hija, a quien consideró como inocente.

Lemus señaló que, en caso de que haya involucrados políticos con Alberto Prierto "se va a castigar" y buscarán la información financiera y sus vínculos.

