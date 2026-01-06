Hace unos momentos, el perfil oficial de Facebook de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta anunció el estado de las playas del municipio, luego de que se activaran un par de banderas rojas que anticipan el cierre de las mismas debido al estado de la marea.Para este martes 6 de enero, existen dos playas cerradas a la recreación pública debido al estado de la marea. Se trata de playa Palmares y playa Punta Negra, dos territorios que se encuentran contiguos entre sí y en los que no deberías ingresar al mar.Así mismo, el sistema de banderas de seguridad advierte la presencia de fauna silvestre en Playa Burros por lo que se activa la bandera morada en este tramo de la costa jalisciense, aunque no se especificó que clase de animal.De igual forma, las siguientes playas tienen bandera amarilla, la cual advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podrían haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB