Hace unos momentos, el perfil oficial de Facebook de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta anunció el estado de las playas del municipio, luego de que se activaran un par de banderas rojas que anticipan el cierre de las mismas debido al estado de la marea.

Para este martes 6 de enero, existen dos playas cerradas a la recreación pública debido al estado de la marea. Se trata de playa Palmares y playa Punta Negra, dos territorios que se encuentran contiguos entre sí y en los que no deberías ingresar al mar.

Así mismo, el sistema de banderas de seguridad advierte la presencia de fauna silvestre en Playa Burros por lo que se activa la bandera morada en este tramo de la costa jalisciense, aunque no se especificó que clase de animal.

De igual forma, las siguientes playas tienen bandera amarilla, la cual advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podrían haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro:

Playa Gemelas

Playa Conchas Chinas

Playa Muertos

Playa Burros

Playa Malecón

Playa Camarones

Playa Flamingos

Playa del Holly

Playa de Oro

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde o blanca : Indica que tanto el clima como las olas son apropiadas para los bañistas y no hay problema en ingresar al mar.

: Indica que tanto el clima como las olas son apropiadas para los bañistas y no hay problema en ingresar al mar. Bandera amarilla : Significa que está permitido entrar al agua, pero que se debe tomar precaución y permanecer cerca de la orilla para evitar que las corrientes te arrastren mar adentro.

: Significa que está permitido entrar al agua, pero que se debe tomar precaución y permanecer cerca de la orilla para evitar que las corrientes te arrastren mar adentro. Bandera roja : Está prohibido ingresar al mar, debido a las condiciones desfavorables como oleaje alto, tormentas tropicales o eléctricas, o agentes contaminantes en el agua.

: Está prohibido ingresar al mar, debido a las condiciones desfavorables como oleaje alto, tormentas tropicales o eléctricas, o agentes contaminantes en el agua. Bandera morada : Especifica que hay fauna marina cerca que puede ser dañina en su interacción con el humano; puede tratarse de cocodrilos, medusas, tiburones o algún otro tipo de animal.

: Especifica que hay fauna marina cerca que puede ser dañina en su interacción con el humano; puede tratarse de cocodrilos, medusas, tiburones o algún otro tipo de animal. Bandera negra: Esta quiere decir que la playa está cerrada debido a las malas condiciones del mar, lo cual representa un riesgo para los visitantes y no se debe nadar.

Te puede interesar: EU elimina mención a Maduro como líder del Cártel de los Soles

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB