Jalisco |

Activan bandera roja en estas playas de Puerto Vallarta

Este es el estado de las principales playas del municipio para este martes 6 de enero

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El sistema de banderas de seguridad advierte el estado de las playas de Puerto Vallarta este martes 6 de enero de 2026. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

Hace unos momentos, el perfil oficial de Facebook de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta anunció el estado de las playas del municipio, luego de que se activaran un par de banderas rojas que anticipan el cierre de las mismas debido al estado de la marea.

Para este martes 6 de enero, existen dos playas cerradas a la recreación pública debido al estado de la marea. Se trata de playa Palmares y playa Punta Negra, dos territorios que se encuentran contiguos entre sí y en los que no deberías ingresar al mar.

Así mismo, el sistema de banderas de seguridad advierte la presencia de fauna silvestre en Playa Burros por lo que se activa la bandera morada en este tramo de la costa jalisciense, aunque no se especificó que clase de animal.

De igual forma, las siguientes playas tienen bandera amarilla, la cual advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podrían haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro:

  • Playa Gemelas
  • Playa Conchas Chinas
  • Playa Muertos
  • Playa Burros
  • Playa Malecón
  • Playa Camarones
  • Playa Flamingos
  • Playa del Holly
  • Playa de Oro

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

  • Bandera verde o blanca: Indica que tanto el clima como las olas son apropiadas para los bañistas y no hay problema en ingresar al mar.
  • Bandera amarilla: Significa que está permitido entrar al agua, pero que se debe tomar precaución y permanecer cerca de la orilla para evitar que las corrientes te arrastren mar adentro.
  • Bandera roja: Está prohibido ingresar al mar, debido a las condiciones desfavorables como oleaje alto, tormentas tropicales o eléctricas, o agentes contaminantes en el agua.
  • Bandera morada: Especifica que hay fauna marina cerca que puede ser dañina en su interacción con el humano; puede tratarse de cocodrilos, medusas, tiburones o algún otro tipo de animal.
  • Bandera negra: Esta quiere decir que la playa está cerrada debido a las malas condiciones del mar, lo cual representa un riesgo para los visitantes y no se debe nadar.

