Este lunes 12 de enero se dio a conocer los resultados de admisión del calendario 2026-A de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Mientras algunos aspirantes tuvieron la oportunidad de ser admitidos en este calendario escolar, otros desafortunadamente no; sin embargo, aún existe una segunda oportunidad para aquellos que no obtuvieron su lugar, pues en cada dictamen la UdeG ofrece la opción de cupos disponibles.

¿Cuáles son los cupos disponibles en la UdeG en el calendario 2026-A?

En este calendario 2026-A, las y los aspirantes no admitidos con Trámite Completo podrán solicitar Cambio de Aspiración por Cupo Disponible. Para hacerlo deberás seguir los siguientes pasos:

Elige la carrera a la que deseas realizar el cambio. Imprime el comprobante de cambio y engrápalo a tu solicitud de ingreso. Recuerda que debes de tener las ventanas emergentes activas de tu navegador.

Las carreras disponibles las puedes consultar aquí.

Si alguna de estas carreras ofertadas es de tu preferencia y deseas competir por alguno de los lugares, deberás ingresar a la página: www.escolar.udg.mx

Este registro estará abierto del 12 de enero al miércoles 14 de enero. El resultado del dictamen lo podrás consultar a partir del día jueves 15 de enero de 2026, en www.escolar.udg.mx o en el Centro Universitario.

¿Cuándo regresan a clases en la UdeG?

El próximo lunes 19 de enero es el inicio de cursos del ciclo 2026-A en la Red Universitaria. Asimismo, de acuerdo al calendario escolar emitido por la Coordinación General de Control Escolar, de la UdeG, los cursos en el Sistema de Educación Media Superior terminan el viernes 12 de junio y en centros universitarios, el viernes 29 de mayo.

