La Universidad de Guadalajara dio a conocer desde la medianoche de este lunes 12 de enero el dictamen de admisión para los aspirantes a los niveles medio superior y superior, correspondiente al calendario escolar 2026-A.

En el enlace www.informador.mx/seccion/listas-udg/ los aspirantes pueden consultar los resultados, los cuales publica hoy la UdeG como un servicio a la comunidad universitaria.

Para consultar el resultado, es necesario contar con el código asignado al momento del registro. En el sitio de EL INFORMADOR no es necesario ingresar contraseña para realizar la consulta.

De manera adicional, los resultados también pueden revisarse en los sitios oficiales de LEO y La Gaceta, así como en la app LEO UdeG para dispositivos Android y Apple, o bien acudir directamente al plantel correspondiente.

¿Fuiste admitido?

Si tu resultado es ADMITIDO, recibirás un correo electrónico con información relevante sobre el proceso de ingreso. Se recomienda revisar también la bandeja de correos no deseados.

Asimismo, deberás ingresar y realizar las actividades del Curso de Inducción para estudiantes de nuevo ingreso.

Además, podrás conocer a tu coordinador(a) y a tus compañeros durante la videoconferencia de inducción. Revisa las fechas disponibles y elige uno de los horarios asignados a tu programa académico.

¿Qué hacer si no fuiste admitido?

En caso de no haber sido admitido en la carrera deseada, la UdeG dará a conocer, a través de sus sitios oficiales y redes sociales, los cupos disponibles en otras opciones académicas.

Si no estás interesado en alguna alternativa, será necesario recoger tus documentos para poder participar nuevamente en futuras convocatorias.