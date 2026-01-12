Lunes, 12 de Enero 2026

Tarjeta Única Jalisco: Estos son los pasos para realizar el trámite

El registro para la Tarjeta Al Estilo Jalisco ya está vigente a partir de este 12 de enero, ¡no te quedes sin la tuya!

Por: Fabián Flores

El registro se abrió este 12 de enero de 2026 en el sitio web tarjetaunica.jalisco.gob.mx. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Gobierno del estado, desde el pasado diciembre, anunció el lanzamiento de la Tarjeta Única Jalisco, misma que hoy inició su registro desde la plataforma oficial. Te compartimos los detalles de cómo realizar el registro de manera exitosa.

Este plástico, con el respaldo de Visa y de la plataforma global Broxel, apuesta por la inclusión financiera para toda la ciudadanía con una sola tarjeta de débito. Además, ofrecerá un descuento especial para el transporte público de 3 pesos, para que sus usuarios paguen 11 y no 14 pesos.  

A partir de este 12 de enero de 2026, las y los jaliscienses podrán acceder a esta herramienta innovadora propuesta por el gobierno estatal. Este nuevo servicio concentrará todos los servicios públicos, financieros y apoyos sociales que otorga el Gobierno de Jalisco en un solo lugar.

Servicios bancarios y financieros incluidos en la Tarjeta Única Jalisco 

En los servicios incluidos en este plástico se podrá:

  • Retirar dinero en cajeros
  • Realiza depósitos
  • Hacer transferencias
  • Pagar servicios
  • Hacer compras en línea
  • Acceder a créditos, modelos de ahorro con rendimiento anual 
  • Recibir remesas con comisiones preferenciales

La tarjeta es gratuita y se espera que tres millones de personas en total cuenten con ella a lo largo del próximo año.

Obtén la Tarjeta Única Jalisco

El registro se abrió a partir de las 09:30 horas. Tras ingresar los datos personales que te solicitará la página, incluyendo una fotografía por ambos lados de tu INE, recibirás un correo electrónico de confirmación y el comprobante de cita. 

Posteriormente, deberás acudir a alguno de los 11 módulos en la entidad, entregar el comprobante y la siguiente documentación: INE, CURP y comprobante de domicilio.

Los módulos se ubican en:

  • Guadalajara
  • Zapopan
  • Tlajomulco
  • Tonalá
  • Tlaquepaque
  • Puerto Vallarta
  • Lagos de Moreno
  • Tepatitlán
  • Autlán
  • Ciudad Guzmán

FF

