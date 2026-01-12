Tarjeta Única Jalisco: Estos son los pasos para realizar el trámite

El Gobierno del estado, desde el pasado diciembre, anunció el lanzamiento de la Tarjeta Única Jalisco, misma que hoy inició su registro desde la plataforma oficial. Te compartimos los detalles de cómo realizar el registro de manera exitosa .

Este plástico, con el respaldo de Visa y de la plataforma global Broxel, apuesta por la inclusión financiera para toda la ciudadanía con una sola tarjeta de débito. Además, ofrecerá un descuento especial para el transporte público de 3 pesos, para que sus usuarios paguen 11 y no 14 pesos.

A partir de este 12 de enero de 2026, las y los jaliscienses podrán acceder a esta herramienta innovadora propuesta por el gobierno estatal. Este nuevo servicio concentrará todos los servicios públicos, financieros y apoyos sociales que otorga el Gobierno de Jalisco en un solo lugar.

Servicios bancarios y financieros incluidos en la Tarjeta Única Jalisco

En los servicios incluidos en este plástico se podrá:

Retirar dinero en cajeros

Realiza depósitos

Hacer transferencias

Pagar servicios

Hacer compras en línea

Acceder a créditos, modelos de ahorro con rendimiento anual

Recibir remesas con comisiones preferenciales

La tarjeta es gratuita y se espera que tres millones de personas en total cuenten con ella a lo largo del próximo año.

Obtén la Tarjeta Única Jalisco

El registro se abrió a partir de las 09:30 horas. Tras ingresar los datos personales que te solicitará la página, incluyendo una fotografía por ambos lados de tu INE, recibirás un correo electrónico de confirmación y el comprobante de cita.

Posteriormente, deberás acudir a alguno de los 11 módulos en la entidad, entregar el comprobante y la siguiente documentación: INE, CURP y comprobante de domicilio.

Los módulos se ubican en:

Guadalajara

Zapopan

Tlajomulco

Tonalá

Tlaquepaque

Puerto Vallarta

Lagos de Moreno

Tepatitlán

Autlán

Ciudad Guzmán

