El calendario escolar 2026-A está próximo a iniciar y miles de aspirantes universitarios se encuentran a la expectativa del próximo lunes 12 de enero, fecha en la que se darán a conocer los resultados de admisión.

No obstante, es común que, tras ser admitidos, algunos estudiantes de nuevo ingreso experimenten dudas sobre su elección vocacional y deseen optar por una licenciatura distinta que se alinee mejor con sus intereses. Si te encuentras en esta situación, a continuación te decimos qué es lo que debes hacer para cambiar de carrera en la UdeG.

¿Puedo cambiarme de carrera en UdeG?

La respuesta es sí, es posible cambiar de carrera en caso de no estar convencido de la opción elegida inicialmente. Sin embargo, es importante destacar que este movimiento administrativo tiene tiempos y procesos específicos. El cambio no se puede realizar de manera inmediata tras el dictamen; el estudiante deberá aguardar a la apertura de la convocatoria del próximo ciclo escolar para poder iniciar las gestiones necesarias.

¿Cómo puedo cambiarme de carrera?

La única condición establecida por la institución para efectuar este cambio es aplicar nuevamente el examen de admisión; para ello, deberás de darte de baja de tu carrera actual y volver a hacer los trámite de ingreso a la carrera de tu elección, siguiendo los requisitos y las fechas especificadas en el calendario de trámites. En caso de requerir la revalidación de materias, deberás consultarlo con la Coordinación de Control Escolar del Centro Universitario al que se hará el cambio.

¿Cuándo son los resultados del examen de admisión de la UdeG?

La Universidad de Guadalajara informó que la lista de los admitidos del cliclo escolar 2026-A será publicada el próximo lunes 12 de enero en sus portales oficiales: Control Escolar (https://escolar.udg.mx/) y la Gaceta UdeG (https://www.gaceta.udg.mx/).

