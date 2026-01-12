Morena Jalisco anuncia movilizaciones por aumento al transporte público

Con la presencia de diputadas y diputados locales, federales, y ediles municipales la Presidenta del Comité Estatal de Morena Jalisco, Erika Pérez García, presentó un plan de acción para construir una propuesta alternativa de movilidad, en el que saldrán a las calles a informar sobre el aumento a la tarifa del transporte público, realizarán mesas de trabajo con especialistas y se presentará una reforma de movilidad al Congreso del Estado. En rueda de prensa, subrayó que la movilidad no es un lujo y calificó el aumento al transporte como una agresión directa a la economía popular.

En un primer paso, agregó, las y los morenistas saldrán a las calles para informar con claridad a la ciudadanía sobre el verdadero impacto de esta medida. “Lo haremos en las calles, en las colonias, en las redes, en los espacios públicos. No permitiremos que la narrativa oficial esconda las consecuencias reales de este aumento”, refirió Pérez García.

Se convocará a un proceso amplio de participación social

Además, señaló, se convocará a un proceso amplio de participación social, con el objeto de construir una propuesta alternativa de movilidad justa. Informó que a partir del 16 de enero se instalarán mesas de trabajo abiertas en las que participarán especialistas, colectivos ciudadanos, choferes, académicos y usuarios del transporte, y de este ejercicio surgirá un documento técnico y socialmente viable, que recogerá las verdaderas necesidades de quienes usan todos los días el transporte público.

“Nos movilizaremos en una manifestación pacífica el próximo 14 de febrero para la presentación de un Plan Alternativo al Tarifazo, con sentido humano, y llevaremos esta propuesta al Congreso del Estado. Morena impulsará una vía institucional y legislativa para frenar este tarifazo y encauzar una reforma profunda de la política de movilidad en Jalisco, para finalmente entregarlo al titular del Ejecutivo del Estado", subrayó la líder de Morena.

Manifestó que defender el derecho a una movilidad justa no es un acto partidista, sino un acto ético, por lo que convocan al pueblo de Jalisco, colectivos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y asociaciones civiles a participar en dicho proceso, y adelantó que en la sesión del Comité Ejecutivo Estatal, enriquecerán este Plan Alternativo al Tarifazo y lo convertirán en una guía de acción para enfrentar, desde la organización y la esperanza, este intento de imponer una medida profundamente regresiva.

“Nosotros sí saldremos a la calle a socializar la firma de un amparo indirecto colectivo para presentarlo ante un Juez Federal para que revise las arbitrariedades cometidas por el Comité Tarifario y las medidas adoptadas por el Gobierno de Jalisco, considerando que el subsidio anunciado por el Gobernador solo beneficiará a los que tramiten la tarjeta por lo que es excluyente”, concluyó.

Lomelí Bolaños crítica aumento al transporte público

Por su parte, el Senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, informó que este fin de semana realizaron asambleas con morenistas de Guadalajara, e hizo mención al reclamo y enojo de Doña Martha y Don José, quienes deberán destinar entre mil 700 y 2 mil pesos al mes, producto del aumento a la tarifa.

El también Presidente del Consejo Político de Morena en Jalisco criticó la decisión aprobada por el Comité Técnico Tarifario, integrado por personalidades afines a Movimiento Ciudadano y sus aliados del PRI. ”Así como Pablo Lemus culpó al Comité Tarifario del SIAPA para incrementar la tarifa del agua, y también culpó a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la reducción de velocidad en las arterias del área metropolitana; ahora culpa al comité tarifario por el incrementó la tarifa del transporte", indicó el Legislador de Morena.

5 millones de tarjetas se adquirieron desde octubre del 2025

Lomelí Bolaños denunció que los 5 millones de tarjetas se adquirieron desde octubre del 2025, es decir que desde ese tiempo ya se tenía previsto el incremento y el subsidio. No obstante, recordó, la empresa contratada “Servicios Broxel” está siendo investigada por el gobierno federal por incumplimiento. “Tenemos que dejarlo muy claro, la tarifa del transporte no bajó ni bajará de precio, para que a los ciudadanos les cueste 11 pesos la tarifa deben de sacar una segunda tarjeta la cual empezará a operar en abril del 2026”, refirió.

El líder morenista explicó que Diego Monraz comandó, con el voto a favor de cinco integrantes, aprobar el 26 de diciembre dicho incremento aprobado por César de Anda Molina, Juan Huerta Pérez, José Alberto Cortés Silva, José Alberto Cortés García y José Ricardo Verdín, y criticó que horas después el Gobernador Pablo Lemus salió a decir que fue el Comité fue el responsable, por lo que este último trata de erigirse como salvador de su estrategia. Para finalizar, señaló que desde el Senado de la República trabajará para que en Jalisco se tenga un transporte digno.

