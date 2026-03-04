UDG 2026-B: Pasos y nueva fecha límite de registro en Guadalajara

El pasado 6 de febrero se abrió el registro para las y los aspirantes de la licenciatura y la preparatoria de la Universidad de Guadalajara (UdeG). En años anteriores, este trámite estaba disponible solo durante el mes de febrero; sin embargo, en este año se amplió el registro de aspirantes al calendario 2026-B.

¿Cuándo se acaban las inscripciones de la prepa en UDG?

De acuerdo a la cuenta oficial de X de la UdeG, el periodo de registro para las y los aspirantes de preparatoria se extenderá hasta el próximo viernes 6 de marzo y estará disponible hasta las 23:59 horas.

¿Cómo hacer el registro para aspirantes de prepa en la UDG?

El registro para aspirantes de licenciatura y preparatoria del calendario 2026-B de la UdeG lo puedes realizar en la página: https://escolar.udg.mx/.

Una vez hecho el registro, deberás descargar el formato único de pago de derecho a examen, el cual deberás imprimir y presentar en el banco de tu elección.

Una vez realizado el pago, las y los aspirantes deberán ingresar al sistema para cargar en su página la fotografía, huella dactilar y firma entre el lunes 9 de marzo y 8 de mayo; de esta forma se podrá generar la solicitud con el día y hora para presentar el examen.

¿Cuándo es el examen de admisión del calendario 2026-B de la UDG?

El examen de admisión para el calendario 2026-B de la UdeG se llevará a cabo el sábado 23 de mayo.

