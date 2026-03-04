Como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional y mejora continua de los servicios municipales, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque incorporó 22 nuevas unidades al parque vehicular de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente. Estas se suman a las 43 unidades integradas en arrendamiento a inicios de 2025, con lo que se alcanza un total de 65 vehículos en operación.

ESPECIAL

Se busca consolidar servicios públicos eficientes

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que esta acción responde a la necesidad de consolidar servicios públicos eficientes, tras años en los que diversas áreas operaron con limitaciones en maquinaria y equipo especializado.

"Desde el año pasado definimos como prioridad fortalecer la capacidad operativa del municipio. La incorporación de 43 vehículos en 2025 fue un primer paso; hoy reforzamos con 22 unidades adicionales que permitirán mejorar la cobertura y los tiempos de atención en todo el territorio municipal", destacó.

Las nuevas unidades serán asignadas de manera estratégica a áreas como aseo público, parques y jardines, cementerios, alumbrado público, agua potable y rastro municipal. Todas contarán con personal operador capacitado, lo que permitirá optimizar procesos, elevar estándares de eficiencia y garantizar un servicio más oportuno y eficaz.

ESPECIAL

Ayuntamiento destinó una inversión de cuatro millones 300 mil pesos

Para la adquisición de este equipamiento, el Ayuntamiento destinó una inversión de cuatro millones 300 mil pesos. Con este fortalecimiento, se busca atender con mayor eficiencia los reportes relacionados con desazolve de infraestructura pluvial, mantenimiento de espacios públicos, poda de arbolado, recolección y manejo de residuos, entre otras labores esenciales.

En un contexto de crecimiento urbano y aumento en la demanda de servicios, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la modernización administrativa y la mejora sostenida de la infraestructura operativa, priorizando la atención integral en colonias y comunidades.

Características de las nuevas unidades:

6 camionetas con redilas de 3.5 toneladas.

2 Remolques de carga para minicargadora, reforzados, doble eje de 6 toneladas.

1 camioneta de caja larga con redilas de 3 toneladas.

1 camión recolector tipo volteo hidráulico con capacidad de 10 toneladas.

2 camiones tipo pelícano grúa.

1 Remolque reforzado de doble eje de 6 toneladas.

2 camiones vactor con bomba aspiradora para drenaje.

1 Excavadora hidráulica de oruga con brazo largo de 21 metros de alcance de 40 metros.

1 Remolque tipo lowboy de 40 toneladas.

1 tráiler de dos ejes.

3 camiones de volteo.

1 barredora mecánica.

1 motoconformadora de 12 toneladas.

ESPECIAL

Con estas acciones, el Ayuntamiento consolida su capacidad operativa y fortalece la prestación de servicios públicos esenciales en beneficio de la población del municipio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS