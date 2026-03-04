Durante esta mañana de miércoles 4 de marzo, dos incidentes han provocado el cierre a la circulación temporal de una vialidad importante del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

A través de redes sociales y del grupo de WhatsApp de Alertas viales, la Policía Vial Jalisco anunció el cierre a la circulación del carril central de Periférico Poniente, a la altura de Avenida del Bosque, hacia Avenida Vallarta. Esto luego de un par de choques que están generando tráfico pesado en ambos sentidos de la vialidad.

De igual manera, Policía Vial mantiene cerrado el carril de la derecha de la Glorieta Minerva debido a intervenciones en la infraestructura pública. Los trabajos culminarán a las 15:00 horas. La zona cuenta con presencia de elementos que buscan apoyar a los conductores que se transporten por esta ruta.

Por último, se registra el cierre de los dos carriles laterales de Avenida López Mateos, a la altura de Bugambilias, rumbo a La Tijera, debido a trabajos de infraestructura hidraulica, por parte del Gobierno de Zapopan.

Adicionalmente, se reportan retrasos en diversas rutas del transporte público debido al tráfico lento de automóviles. A continuación, el listado.

Reportan retrasos en estas rutas del transporte público

Por otro lado, la Secretaría de Transporte (Setran) de Jalisco informó que las siguientes rutas del transporte público presentan atrasos debido al tráfico por las vialidades por las que circulan:

Debido a tráfico cargado en Av. Tonaltecas y Río Seco la C01 de MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso en ambos sentidos.

la de presenta atrasos en su frecuencia de paso en ambos sentidos. Debido a tráfico cargado en Av. Aviación y Av. Santa Margarita la ruta C02 de MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos de circulación.

la ruta de presenta atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos de circulación. Debido a tráfico cargado en Av. Camino Real y Calle Vallarta, la A04 de MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso de Lomas hacia Periférico Sur.

en la de presenta atrasos en su frecuencia de paso de Lomas hacia Periférico Sur. Debido al tren detenido en San Martín de las Flores, la ruta C01 de MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso en ambos sentidos.

En todos los casos, se pide ser paciente y tomar en cuenta los tiempos de traslado.

