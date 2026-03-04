Zapopan impulsa taller GRATIS de ciclismo para mujeres en el marco del 8M

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan invita a las mujeres a participar en la Biciescuela, un espacio pensado para fortalecer la confianza, la seguridad y la apropiación de la ciudad a través del uso de la bicicleta.El taller se realiza en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día para visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.La cita es el viernes 13 de marzo de este 2026, a las 5:30 pm en la Glorieta Chapalita, con ubicación entre Avenida de las Rosas y Avenida Guadalupe, en la colonia Chapalita 45040 en Zapopan.En el taller que se realizará con perspectiva de género podrás aprender: Toma en cuenta que no es necesario traer tu bicicleta, pues Movilidad y Transporte Zapopan llevará bicicletas para todas las participantes. El taller está dirigido para mujeres con edades a partir de los 16 años, hasta los 45 años o más. Sin embargo, sí es necesario que lleves una botella de agua para hidratarte y ropa cómoda, además necesitas realizar un registro previo a la fecha del taller, puedes registrarte en el siguiente enlace: https://bit.ly/405XkWgDe acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo, las mujeres cuentan con apenas el 64% de las protecciones legales que tienen los hombres, una brecha que sigue marcando su acceso a oportunidades y derechos fundamentales.Al ritmo actual de avances, tomaría cerca de 286 años alcanzar una verdadera igualdad jurídica. Mientras tanto, en numerosos países aún existen marcos legales que permiten el matrimonio infantil y precoz, una práctica que cada año limita el futuro de alrededor de 12 millones de niñas y reduce drásticamente sus posibilidades de desarrollo, de ahí la importancia de visibilizar la lucha de las mujeres en el marco del 8M. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA