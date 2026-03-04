Zapopan impulsa taller GRATIS de ciclismo para mujeres en el marco del 8M

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan invita a las mujeres a participar en la Biciescuela, un espacio pensado para fortalecer la confianza, la seguridad y la apropiación de la ciudad a través del uso de la bicicleta.

El taller se realiza en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día para visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Lee también: Actividades que habrá GRATIS en Zapopan en el marco del 8M

La cita es el viernes 13 de marzo de este 2026, a las 5:30 pm en la Glorieta Chapalita , con ubicación entre Avenida de las Rosas y Avenida Guadalupe, en la colonia Chapalita 45040 en Zapopan.

En el taller que se realizará con perspectiva de género podrás aprender:

La pirámide de la movilidad.

Elementos de seguridad para rodar segura.

Taller básico de mecánica ciclista.

Circuito práctico de pedaleo.

Toma en cuenta que no es necesario traer tu bicicleta, pues Movilidad y Transporte Zapopan llevará bicicletas para todas las participantes.

El taller está dirigido para mujeres con edades a partir de los 16 años, hasta los 45 años o más.

Te recomendamos: Jalisco lanza Mundialito Escolar 2026 rumbo al Mundial de la FIFA

Sin embargo, sí es necesario que lleves una botella de agua para hidratarte y ropa cómoda, además necesitas realizar un registro previo a la fecha del taller, puedes registrarte en el siguiente enlace: https://bit.ly/405XkWg

CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas , en el mundo, las mujeres cuentan con apenas el 64% de las protecciones legales que tienen los hombres, una brecha que sigue marcando su acceso a oportunidades y derechos fundamentales.

Al ritmo actual de avances, tomaría cerca de 286 años alcanzar una verdadera igualdad jurídica. Mientras tanto, en numerosos países aún existen marcos legales que permiten el matrimonio infantil y precoz, una práctica que cada año limita el futuro de alrededor de 12 millones de niñas y reduce drásticamente sus posibilidades de desarrollo, de ahí la importancia de visibilizar la lucha de las mujeres en el marco del 8M.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA