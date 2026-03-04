Las transmisiones de UDGTV Canal 44 cumplen 15 años este 2026, y para celebrarlo organizará un concierto gratuito con diferentes artistas este viernes 6 de marzo en Plaza Liberación.

Las bandas que participarán son Golden Ganga, Plástiko, La Sonora Caliente, Lucha Kumbia, Huracán Snack, entre otras que prometen una velada musical con el equipo de noticias, la audiencia y demás público en la Plaza Liberación.

Gabriel Torres Espinoza, Director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, invitó a la comunidad universitaria a sumarse a los festejos de la televisora universitaria a partir de las 17:00 horas, en lo que será una velada que se prolongará hasta medianoche.

Esperan una audiencia de entre 8 mil a 14 mil personas, entre universitarios, amantes de la música y la fiesta, y público en general.

Explicó que, entre los cambios recientes para celebrar el aniversario, el noticiero conocido como "Señal Informativa" tiene nuevo nombre desde el 31 de enero, "Noticias UDG".

"El contenido tuvo un cambio sustantivo que apuesta más a lo social y menos a lo político. Procuramos que el periodismo que estamos haciendo se enfoque más en un periodismo de proximidad", declaró Torres Espinoza.

Los noticiarios incluyen nuevas secciones; por ejemplo, se modificó y relanzó un segmento de noticias culturales, otro sobre innovación, ciencia y tecnología, y uno dedicado al cine, además del refuerzo de la cobertura de temas sociales y vecinales.

