UdeG y la Cineteca Nacional fortalecen la maestría en Estudios Cinematográficos

La Universidad de Guadalajara y la Cineteca Nacional renovaron su acuerdo de colaboración académica para la impartición de la maestría en Estudios Cinematográficos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD). La firma del convenio se realizó en la Sala José Clemente Orozco del edificio de Rectoría General de la UdeG y formaliza una nueva etapa de trabajo conjunto entre ambas instituciones, de acuerdo a un comunicado de la Casa de Estudio

Durante el acto, la Rectora General de la UdeG, Karla Planter Pérez, señaló que la renovación del acuerdo se inscribe en las acciones orientadas a la promoción y el desarrollo del cine dentro de la universidad. Indicó que esta disciplina ocupa un lugar central en la agenda cultural de la Universidad y subrayó su papel en la formación académica. “Es importante destacar el cine como un formador cultural, un vehículo de aproximación a la realidad contemporánea; pero también a las realidades anteriores”, expresó.

Agregó que el cine permite analizar distintos procesos sociales y funciona como una herramienta de reflexión. “El cine como un dispositivo de crítica social, política y económica. El cine para pensar e imaginar otras realidades posibles”, afirmó, y añadió que se trata también de una experiencia personal que invita a la introspección.

La Directora General de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen Vargas, destacó que la renovación del convenio adquiere relevancia al reunir a dos instituciones con una visión compartida sobre el valor del cine como expresión artística, cultural y social. Señaló que esta colaboración ha permitido estructurar un programa de posgrado orientado a la formación especializada. “Esta alianza estratégica ha hecho posible articular el programa de posgrado, un programa académico de alto nivel que responde a la necesidad de formar especialistas capaces de pensar al cine con rigor, profundidad y perspectiva crítica”, dijo.

Stavenhagen explicó que el vínculo interinstitucional busca aprovechar los recursos y trayectorias de ambas partes, integrando la experiencia archivística, curatorial y de investigación de la Cineteca Nacional con la fortaleza académica de la UdeG. En ese sentido, detalló que el alcance del programa va más allá de la formación profesional. “Los objetivos del programa creado por la UdeG trascienden la formación profesional en el análisis y comprensión del lenguaje cinematográfico”, señaló.

Añadió que la propuesta académica pretende fomentar la investigación y la crítica desde una perspectiva amplia. “Aspiran también a fomentar la investigación, la crítica y la comprensión del cine como un fenómeno cultural que dialoga con la historia, la sociedad y las transformaciones tecnológicas de nuestro tiempo”, indicó.

La Rectora del CUAAD, Isabel López Pérez, afirmó que para este centro universitario es prioritario consolidar una oferta de posgrado que contribuya al desarrollo del país mediante la formación de investigadores con una base crítica y con compromiso social. En el caso de los estudios cinematográficos, destacó el papel que ha tenido la escuela de cine dentro de la institución. “Nuestra escuela de cine se ha consolidado como una institución pionera y es hoy una referencia nacional e internacional en la formación de profesionales”, afirmó.

López Pérez recordó que de esa visión institucional surgió la maestría en Estudios Cinematográficos, la primera en su tipo en América Latina, la cual actualmente cuenta con 36 estudiantes activos. Señaló que el programa atraviesa una etapa relevante de su desarrollo y que la renovación del convenio permitirá ampliar sus alcances académicos.

Como parte de la ceremonia, las autoridades de la Cineteca Nacional recibieron un reconocimiento póstumo a la cineasta Luz Eugenia Cortés Rocha, egresada de la maestría, quien fue distinguida en años recientes con el Ariel de Oro a la trayectoria. El homenaje se integró a la firma del acuerdo como un reconocimiento a su aportación al cine y a los estudios cinematográficos en el país.

