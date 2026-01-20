Martes, 20 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Chapala para este martes 20 de enero determina que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en Guadalajara
Clima en Cancún
Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México
Clima en Mazamitla
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones