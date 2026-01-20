Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Chapala para este martes 20 de enero determina que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

