Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Chapala para este martes 20 de enero determina que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan