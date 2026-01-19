Con retraso y fallas en el sistema, inició este lunes la entrega de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. En los módulos instalados por el Gobierno del Estado en la zona de los Dos Templos, en el Centro de Guadalajara, y la Unidad Administrativa Las Águilas, en Zapopan , los usuarios tardaban hasta dos horas para registrarse.

"Yo llegué a las 12:30 horas, ya voy para dos horas; está lento porque no avanza la fila. Las encargadas nos dicen que nos esperen, pero no tenemos otra alternativa, tenemos necesidad", dijo Juana Cruz, quien vino a realizar el trámite en Las Águilas.

"Está muy lento, hay poco personal, hay dos personas; todos tenemos más de una hora y media", agregó Jaime Zúñiga.

"Yo tengo casi dos horas, el sistema está muy lento; yo pedí en el trabajo, pero hay que esperar hasta ver a qué hora nos atienden", añadió el señor Antonio.

Personas que acudieron a registrarse a la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco denunciaron lentitud en el sistema. EL INFORMADOR/J. Acosta

"Sí está muy lento, pero también lo puede hacer en su casa, está más rápido; en la noche se mete en la página y ahí se registra", dijo una joven que se encarga de apoyar a las personas a registrarse.

En la zona de los Dos Templos, en el Centro Histórico de Guadalajara, algunas personas se manifestaron en contra de la tarjeta y recolectaron firmas contra el "tarifazo".

El lunes de la semana pasada inició el prerregistro para obtener la tarjeta, que además de la tarifa preferencial para los usuarios permitirá obtener acceso al seguro médico, recibir otros apoyos del gobierno, suscribirse al sistema de Mi Bici, ingresar y retirar dinero, recibir remesas y hasta pagar servicios y realizar compras en línea.

Autoridades recordaron que el registro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco también puede realizarse en línea. EL INFORMADOR/J. Acosta

Hasta la semana pasada, sumaban más de 100 mil registros de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco , que permitirá a los usuarios pagar en 11 pesos la tarifa de transporte público en lugar de 14 pesos a partir del próximo 1 de abril.

