Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en El Salto para este martes 20 de enero determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Jueves 22 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá