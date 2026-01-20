Tala busca posicionarse como polo de inversión en Jalisco

El municipio de Tala atraviesa un proceso de transformación con el objetivo de consolidarse como un nuevo polo de desarrollo económico e inversión industrial en la región Valles de Jalisco. La estrategia se apoya en su ubicación geográfica y en su conectividad con la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como con puntos logísticos clave como el Puerto de Manzanillo y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El alcalde Gerardo Ruiz Delgado informó que la visión del Ayuntamiento no se limita a la atracción de capital, sino a procurar que el crecimiento económico se refleje en una mejor calidad de vida para la población. Explicó que se busca un desarrollo ordenado mediante la llegada de industrias que generen empleos locales, reduzcan los traslados diarios a la Zona Metropolitana de Guadalajara y fortalezcan el sentido de pertenencia en la comunidad.

Uno de los proyectos considerados estratégicos es el inicio de las obras del entronque al Macrolibramiento, infraestructura que facilitará la logística y el traslado de mercancías hacia destinos estratégicos. De acuerdo con el munícipe, esta obra será un factor determinante para que nuevas industrias consideren a Tala como una opción para instalarse, en un contexto donde ya se construyen parques industriales modernos.

Ruiz Delgado destacó que el municipio cuenta con un potencial geográfico privilegiado en zonas como el Circuito Sur y la carretera Tala-Guadalajara, donde se percibe un creciente interés empresarial. Subrayó que el desarrollo se plantea de manera compatible con la actividad cañera característica de la región.

En materia de certidumbre jurídica, el alcalde señaló que su experiencia como excomisariado ejidal permite ofrecer acompañamiento especializado a inversionistas interesados en predios con régimen ejidal. Detalló que existen mecanismos legales para la transición a dominio pleno o pequeña propiedad, indispensables para proyectos industriales, siempre con apego a la ley, respaldo de las asambleas ejidales y respeto al medio ambiente.