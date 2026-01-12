Exdirector de Laboratorios Collins es declarado prófugo de la justicia

Felipe de Jesús Espinosa de los Monteros Rico, exdirector de Laboratorios Collins, fue declarado prófugo de la justicia el 5 de diciembre pasado por el juez jalisciense Gildardo Joel Landeros, luego de que no se presentó a su audiencia inicial en la fase de formulación de imputación del 28 de noviembre de 2025. Fue girada una orden de aprehensión en su contra por el delito de administración fraudulenta con un monto de defraudación a la empresa que supera los 30 millones de pesos.

La autoridad judicial dictó, durante el proceso penal, prisión domiciliaria en una de sus residencias en Zapopan como medida cautelar, sin embargo, el exdirectivo desacató la orden y dejó de presentarse en diversas audiencias judiciales sin causa justificada.

En junio del año pasado, Espinosa de los Monteros Rico fue vinculado a proceso penal acusado de haber cometido fraude en contra de la empresa Productos Farmacéuticos Collins. Ante la ausencia en la audiencia del implicado frente al juez décimo sexto de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral adscrito al centro de justicia penal del Primer Distrito Judicial de Jalisco, una agente del ministerio público solicitó la orden de aprehensión.

Laboratorios Collins fue investigada por autoridades de México y Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado y lavado de dinero. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desecharon las acusaciones en marzo pasado, al confirmar que no existen elementos que vinculen a la empresa con actividades ilícitas.

